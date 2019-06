Zeman v přímém přenosu lhal? Je škoda, že něco takového tvrdí hlava českého státu, zuří Schwarzenberg

Restituční nárok rodu Walderode, konkrétně potomka tohoto rodu Karla des Fours Walderode, na vydání panství na Turnovsku v hodnotě kolem tři miliard korun potvrdil odvolací Krajský soud v Hradci Králové letos v červnu. „Pokud vím, tak všichni tihle šlechticové německého původu kolaborovali s nacistickým Německem, a jestliže si teď myslí, že se na to zapomene, tak jsou na omylu," tvrdila hlava státu.

Jeho slova pořádně naštvala českého předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga, podle kterého Zeman neříká pravdu. „Pan prezident pravil, že pokud on ví, tak všichni šlechticové německého původu kolaborovali s nacistickým Německem a že jestli si teď myslí, že se na to zapomene, tak jsou na omylu. Škoda, že už Karel Des Fours nežije. Suše by podotkl, že v češtině množné číslo pro šlechtice je šlechtici a nikoliv šlechticové. To za prvé," spustil politik.

Zeman se ale podle něj mýlí ještě v jedné věci „A za druhé, již na první pohled je zřejmé, že rodina Des Fours je původu francouzského, a nikoliv německého. A samotné jeho tvrzení je zrovna tak smysluplné, jako že všichni novináři židovského původu jsou úplatní, že všichni cikáni umí pouze hrát na housle a podobné hromadně odsuzující soudy. Je opravdu škoda, že něco takového tvrdí hlava českého státu,“ posteskl si poslanec a potomek šlechtického rodu.

Schwarzenberg naopak už v minulosti rozhodnutí soudu uvítal. Podle něj je naopak přesně v souladu s Benešovými dekrety. „Hrubý Rohozec na Turnovsku bylo tehdy německojazyčné území a zajisté němčina byla jeho (Karla Des Fours, pozn. redakce) první jazyk. Ale uměl i perfektně česky, jak se mohli přesvědčit i televizní diváci v devadesátých letech. Já jsem byl sice za protektorátu ještě dítě, ale pamatuji si mnoho lidí, kteří tehdejší situaci znali a věděli, že na něho se Češi mohli spolehnout mnohem více než na leckterého jiného Čecha, který byl vystrašen nebo i ohromen nacistickým režimem. On se nebál, jeho postoj byl zcela jasný a zřetelný a všichni u něj byli v naprostém bezpečí. Proto taky dostal v roce 1947, dokonce rozhodnutím soudu, vráceno československé občanství. Že se potom po únoru 1948 vydal na Sardinii, to je věc jiná,“ vysvětluje Schwarzenberg.

Desfoursové (též Des Fours) jsou šlechtický rod, který do českých zemí přišel z Lotrinska. Hlavním sídlem rodu v Čechách byl po tři sta let zámek Hrubý Rohozec, k tomuto panství patřila také část Jizerských hor. Dočasně patřily Desfoursům také další statky v různých částech Čech (Velhartice, Průhonice, Náchod). Na základě sňatku spojili v roce 1798 své jméno s vymřelým rodem Valderodů z Eckhausenu (tedy Desfours-Walderode, resp. Des Fours-Walderode, Des Fours Walderode).