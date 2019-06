Milion chvilek řeší, co s miliony na účtu. Kolik bere Minář?

Spolku Milion chvilek pro demokracii zbývá po poslední a zatím největší demonstraci na Letné na účtu pět milionů korun a organizátoři jsou rádi, že mají zásobu dopředu. „Už víme, že další Letná bude 16. listopadu, která bude stát podobně, možná víc,“ řekl Blesk Zprávám jeden z organizátorů Benjamin Roll.

Náklady na demonstraci z minulé neděle se vyšplhaly přes milion korun. Spolek má nyní plán, jak s penězi nakládat v následujících měsících. „Chceme také podporovat místní, lokální akce. Zároveň nás stojí další peníze udržování webu a propagace na facebooku – tam jedou velké peníze,“ vysvětluje Roll.

Koruny plynou také na účty zaměstnanců včetně Mikuláše Mináře, který už se stal demonstrantem na plný úvazek. „Mikuláš Minář už veřejně mluví o tom, že on je na plný úvazek ve spolku a díky tomu to mohlo vzniknout, protože on tomu opravdu věnuje většinu času,“ míní jeden z jeho kolegů.

Spolek má dále pár lidí na dohodu. „Pracuje u nás kolem deseti lidí a na to je navázáno několik dalších a velmi blízkých spolupracovníků - dejme tomu do 15 je nejužší tým. A na to je navázáno spoustu dobrovolníků,“ prozradil Roll, který na závěr připomněl hlavní myšlenku Milionu chvilek pro demokracii.

„To hlavní je: aktivizace občanské společnosti, abychom si uvědomili, že každý máme zodpovědnost za to, jak se společnost bude vyvíjet a že není pravda, že nemáme vliv na to, co politici dělají,“ dodal na závěr.