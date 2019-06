Vládu položí ulice? Senátor Czernin promluvil i o budoucnosti TOP 09

Senátor Tomáš Czernin se teprve nedávno přihlásil do boje o nového předsedu parlamentní TOP 09, v boji o křeslo hodlá vyzvat europoslance Jiřího Pospíšila. Momentálně však člena horní parlamentní komory trápí především probíhající vládní krize.

Podle Czernina je skandální, že si prezident Miloš Zeman opět vykládá ústavní zvyklosti, jak se mu to hodí. Sociální demokracii radí, aby si zachovala tvář a z vlády odešla. „Lidé z toho musí být zmatení, protože tady se neřeší každodenní problémy. Jestli vláda nezačne normálně pracovat, tak to začne řešit ulice,“ prohlásil v rozhovoru pro Právo.

Občané jsou podle senátora nespokojení. „Jestli se jich sešlo 300 tisíc minulou neděli, tak to bude příště ještě víc, protože nespokojenost narůstá. Nemluvím o žádném puči, ale věřím, že až budou volby, že se vše vrátí do zdravých poměrů. Nebo se to vyřeší tím, že Babiš odstoupí,“ přeje si senátor.

Czernin se v listopadu hodlá ucházet o post předsedy skomírající TOP 09, která se podle něj stala neprůhlednou stranou přicházející o voliče. Zástupce slavného šlechtického rodu kritikou do vlastních řad rozhodně nešetří.

„Myslím, že všichni v naší straně ztratili energii a začaly se množit defétistické manýry, že to nemá smysl, protože jdeme dolů. Je potřeba lidi probrat a přesvědčit je, že to smysl má, pokud začnou zase pracovat. Nemyslím si, že předseda by měl být nějaký vůdce, ale měl by být ten, kdo lidi motivuje, a řada našich členů motivaci ztratila,“ řekl zmíněnému deníku.

Czernin neskrývá, že je mu názorově bližší Miroslav Kalousek, nikoliv současný předseda TOP 09. „Jiří Pospíšil sehrál také důležitou roli, nemám k němu žádnou animozitu, takže doufám, že se na plánu, jak zvednout stranu, budou podílet všichni jmenovaní,“ doufá senátor.