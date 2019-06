Expremiér Paroubek varuje ČSSD: Sobotka a spol. se chtějí vrátit

Sám se chtěl v nedávných senátních volbách vrátit do nejvyšší politiky a teď nevylučuje, že se v jeho šlépějích vydá i další bývalý předseda ČSSD. Jiří Paroubek promluvil v rozhovoru pro Český rozhlas o návratu expremiéra Bohuslava Sobotky. Vše podle něj závisí na výsledku probíhající vládní krize.

Krizi způsobila situace ohledně obsazení postu ministra kultury, který náleží sociální demokracii. ČSSD si přeje, aby Antonína Staňka nahradil Michal Šmarda, jehož jmenování do funkce komplikuje prezident Miloš Zeman. Paroubek připustil, že z ústavního hlediska je situace jasná a prezident by měl neprodleně konat.

„Druhá věc je, že si to prezident nepřeje. Bylo by dobré, aby si s předsedou Hamáčkem vyjasnili, zda je pan Šmarda vhodným kandidátem,“ řekl Paroubek v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici. Straně rozhodně nedoporučuje, aby opouštěla vládu, protože by se podle něj stala bezvýznamnou. ČSSD by naopak měla navrhnout jiného kandidáta na ministra kultury.

Expremiér považuje Michala Šmardu za blízkého spojence svého nástupce Bohuslava Sobotky. V souvislosti s tím vnímá celou kauzu jako boj o křeslo předsedy strany.

„Myslím, že k tomu celá ta zájmová skupina Sobotky a Pokorného směřuje. Mají zájem takového člověka umístit na ministerstvo, aby ve vhodném okamžiku mohl převzít po Hamáčkovi stranu. To jsou normální úvahy, které mají oni, já i pan prezident, který má výhodu, že umí myslet na několik tahů dopředu,“ nechal se slyšet Paroubek.