Babiš se pustil do ČSSD: To je docela drsný, Maláčová je mimo. A Staněk a Zeman...

Babiš se ve svém pravidelném příspěvku pustil tvrdě do svého koaličního partnera. „To, že se ministři za ČSSD při hlasování o rozpočtu zdrželi, nás proto dost překvapilo. I když to ještě není konečná podoba rozpočtu, už teď obsahuje stěžejní vládní priority. Během léta si Alena Schillerová nad návrhem znovu sedne se všemi ministry a věcně se o něm s nimi pobaví a všechny požadavky si nechá zdůvodnit. Potom se o nich budeme bavit na vládě,“ zdůraznil premiér.

Poukazuje také na to, že na pondělním jednání vlády ministři požadovali celkem 20 miliard navíc. „To je docela drsný. I to, že 18,5 miliardy z této částky požaduje právě náš koaliční partner, který ale má největší problém s šetřením peněz ve svých rezortech,“ pokračuje v kritice ČSSD Babiš.

Jmenovitě zmínil hlavně požadavky rezortu práce. „Rozhodně Aleně Schillerové věřím, že další desítky miliard těžko někde najde. A stoprocentně s ní souhlasím, že třeba požadavky kolegyně Jany Maláčové z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši dalších neuvěřitelných 11 miliard jsou prostě nereálné. Je potřeba ten návrh probrat věcně a mít reálné představy, co jde a co ne. Státní kasa je díky nám v lepším stavu, než byla kdy předtím, ale není bezedná,“ upozorňuje.

Vrátil se také k problému kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). „V úterý mě čeká schůzka s panem prezidentem a budeme řešit výměnu pana ministra Staňka. Určitě víte, že tím náš koaliční partner ČSSD podmiňuje setrvání ve vládě. Ujistil jsem všechny, že udělám maximum, aby koalice pokračovala,“ dušuje se Babiš.

Podle něj jde o názorový spor prezidenta a sociální demokracie o personálním obsazení postu ministra kultury. „Je běžné, že se prezident vyjadřuje k navrženému kandidátovi. Dělali to Havel i Klaus. Chci, aby se to vyřešilo dohodou a řeším to aktivně. Pan předseda Hamáček mě v pátek požádal, abych tenhle problém urgentně řešil,“ uvedl s tím, že prezidenta obratem požádal o dřívější termín.

Zeman mu vyhověl a vrátil se na skok z dovolené na Vysočině. „Schůzka proběhne už v úterý 2.7., i když původně měl pan Hamáček s panem Staňkem domluvenou schůzku s panem prezidentem na 12.7. Budu se pana prezidenta snažit přesvědčit, že musím postupovat podle koaliční smlouvy,“ dodal Babiš.