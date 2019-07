Zeman se jen mstí. Jeho kultura se projevuje virózou nad korunovačními klenoty, udeřila Němcová

Němcová označuje chování prezidenta Zemana, který se nechal slyšet, že Michal Šmarda (ČSSD) ministrem kultury nebude, za „protiústavní zvůli“. „Prezident pro nejmenování uvádí i tento důvod: Staněk rozumí kultuře, protože je z Olomouce a to je kulturní město. Šmarda je z Nového Města na Moravě a s kulturou se nikdy neseznámil. Jinak řečeno, Nové Město n. M. kulturní není,“ tlumočí Zemanova slova poslankyně ODS.

Připomíná ale, že tohle tak úplně neplatí a že stávající ministr má na kontě několik vroubků. „'Kulturní' ministr Staněk křtí knihy Grebeníčka. Podporuje státní vyznamenání Karla Sýse, likvidátora literatury v době okupace po roce 1968. Říkal, že vyznamenání by si zasloužila i soudružka herečka Jiřina Švorcová. Přirovnává se k císaři Karlu IV.,“ vyjmenovává Němcová.

Naopak Šmarda se dovolil Zemanovi v minulosti postavit. „'Nekulturní' nominant na ministra Šmarda kritizoval na setkání občanů prezidenta, že neudělil vyznamenání Jiřímu Bradymu, rodákovi z Nového Města n. M., který přežil holocaust, pomáhal českým emigrantům, po revoluci 1989 zorganizoval sbírku (sto tisíc dolarů) pro obnovené Lidové noviny. Hlavním důvodem nejmenování Šmardy je jistě msta za tento protizemanovský postoj!“ je přesvědčena poslankyně.

Poukazuje také na to, že v údajně „nekulturním" Novém Městě n. M. se narodil národní buditel Josef Vratislav Monse (1733-1793), který se stal rektorem univerzity v kulturní Olomouci. „Zemanovým ministrem kultury by se stát kvůli místu narození nemohl. Ze stejného důvodu by Miloš Zeman nemohl jmenovat další novoměstské rodáky: za všechny jmenuji akademické malíře a sochaře Vincence Makovského, Jana Štursu, Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora,“ rýpnula si do hlavy státu politička.

Zdůrazňuje také fakt, že v Novém Městě n. M, se roku 1965 narodila Ivana Zemanová, manželka prezidenta. „Nechci věřit, že by tento fakt vedl prezidenta k úvaze o nekulturnosti tohoto místa. Miloš Zeman si hraje na kulturního arbitra. Jeho kultura se projevuje virózou nad korunovačními klenoty, projížďkou strašidelného zámku na Matějské pouti, upalováním trenek a četbou článků vlevo dole,“ připomněla Zemanovy kontroverzní kauzy Němcová.

„Politická kultura prezidenta se projevuje porušováním Ústavy, urážením oponentů, služebnictvím Pekingu a Moskvě,“ posteskla si na závěr Němcová.