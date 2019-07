Bude vládnout Babiš se Zemanem? Odstrašující případ obcházení ústavy, varuje bývalý předseda Senátu

ČSSD po prezidentovi požaduje, aby odvolal dosavadního ministra kultury Antonína Staňka a nahradil jej Michalem Šmardou. Zeman to však odmítá a výzvy ČSSD, aby se o věci rozhodlo do určitého data považuje za „drzost“.

Předseda ČSSD Jan Hamáček už dříve prohlásil, že pokud premiér Babiš neprosadí výměnu ministra, ČSSD odejde z vlády. Podle Hamáčka se jedná o ústavní krizi, což odmítá jak Zeman, tak i Babiš. Prezident i premiér věří, že ČSSD ve vládě zůstane a věcí se vyřeší. O věci spolu budou jednat v úterý.

Podle Štecha celá kauza jen potvrzuje, že s Babišem a Zemanem nelze komunikovat a že vstup ČSSD do vlády byla chyba. „Myslím si, že situace je zralá na to, abychom nechali vládnout Andreje Babiše s Milošem Zemanem a aby sociální demokracie z vlády odešla. Myslím si, že už je pět minut po dvanácté, a je naprosto zřejmé, že se ti dva pánové vzájemně doplňují a sociální demokracii to jenom poškozuje,“ řekl Štech.

„Ať si tam dá Andrej Babiš svoje lidi a Miloš Zeman ať si to doplní také o svoje lidi. Je zcela zřejmě vidět, že třeba v případě Marie Benešové (ministryně spravedlnosti za ANO – poznámka redakce) šlo určitě o návrh pana prezidenta. Myslím si, že on má takových svých vyvolených více, tak ať si tu vládu takto udělají,“ navrhuje Štech, podle něhož by to sice byl „odstrašující případ obcházení ústavy“, ale alespoň by veřejnost věděla, že na čem je. „Takže ať to zcela legitimizují, ať to sdělí veřejnosti a je to.“

Štech byl proti vstupu ČSSD do vlády. Není jediným v ČSSD, kdo v současné situaci volá po tom, aby strana z vlády odešla. Odchod podporuje pět krajských organizací ČSSD – z Prahy, Pardubic, Vysočiny, Plzeňského a Ústeckého kraje. K opuštění kabinetu také dlouhodobě vyzývají senátoři za ČSSD.

Možnost, že by ve vládě zůstal Staněk a ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a za ostatní členy sociální demokracie byl kabinet doplněn třemi jinými ministry, by podle Babiše vedla k odchodu ČSSD a předčasným volbám. Premiér tvrdí, že ty si lidé nepřejí a že se tomu proto bude snažit zabránit.

Dle posledního průzkumu společnosti Kantar by pro ČSSD hlasovalo 6,5% lidí. V volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 získala ČSSD 7,27% hlasů. Strach ČSSD z neúspěšného volebního výsledku v předčasných volbách lze dle analytiků považovat za důležitý faktor při jejím rozhodování, zda ve vládě zůstane.