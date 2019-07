Babiš ztrácí poslance? U Moravce prozradil nepříjemné věci

Klaus před pár dny na facebooku oznámil, že jeho nově založená strana „na 99% bude mít od července dalšího poslance“. Podle spekulací by mělo jít právě o dosavadního poslance ANO Mališe.

Odchodu Mališe z Babišova hnutí nasvědčuje i fakt, že poslanec při nedávném hlasování o nedůvěře vládě raději opustil sál, než aby na plénu řekl, že vládu ANO a ČSSD podporuje. Sám Mališ následně potvrdil, že nehlasoval. „Politika je často o symbolech, nejen o konkrétních výsledcích. Právě jsem se rozhodl hlasování neúčastnit, o čemž jsem dopředu informoval našeho předsedu klubu. Smířil jsem se s tím, že se naše vláda opírá o hlasy komunistů, jiná varianta i díky neústupnosti ODS v povolebních vyjednáváních nakonec nebyla,“ uvedl na sociálních sítích.

„Na druhé straně vliv KSČM postupně roste, a to mi vadí. Zejména proto, že komunisté za minulého režimu dost nevybíravým způsobem utlačovali mého dědečka. Jsem si jist, že pokud by dnes žil, nejspíš by mě i za tu tichou podporu komunistů přetáhl holí přes záda. Má neúčast každopádně neznamená, že bych si nevážil práce našich ministrů,“ dodal.

Spekulace o přestupu do jiného politického uskupení ale komentovat nechtěl. „V tuto chvíli to nemá opodstatnění,“ dodal.

Debatu o jeho politické budoucnosti nicmnéně přiživuje i fakt, že nedávno osobně podpořil Václava Klause mladšího. Sám Babiš v nedělních Otázkách Václava Moravce nepřímo potvrdil, že Mališ z ANO opravdu odchozí.

„Já ho ani neznám,“ reagoval nejprve Babiš na dotaz Moravce o konci Mališe v hnutí. Jako premiér se prý stará o závažnější problémy. Uvedl také, že „Mališ je záležitostí pana Faltýnka a paní Jermanové“. Jaroslav Faltýnek je předsedou poslaneckého klubu ANO a Jaroslava Jermanová Pokorná vede středočeskou organizaci hnutí.

„Já jsem pana Mališe fakt neřešil, neměl jsem na to čas,“ tvrdil premiér. „Nebude první, i v minulosti jsme měli takové případy. A pokud odejde k panu Klausovi mladšímu, tak se nedá nic dělat,“ dodal šéf ANO.