Mezi Babišem a Zemanem to skřípe? Premiér řekl, čím jej prezident nepotěšil

Podle Hamáčka se země nachází v ústavní krizi. Tu odstartovalo rozhodnutí prezidenta nepřijmout Babišův návrh na odvolání dosavadního ministra kultury, Antonína Staňka a nahradit jej Michalem Šmardou. Hamáček naznačil, že kdyby prezident stále odmítal Šmardu nahradit, měl by sáhnout ke kompetenční žalobě. Zeman to označil za drzost.

Babiš tvrdí, že momentálně nevidí žádný důvod k tomu, aby žalobu podal. Poukazuje na to, že i dřívější prezidenti, Václav Havel a Václav Klaus, odmítali některé ministry jmenovat a žádný premiér na ně nepodával za to kompetenční žalobu.

„Nikdo z premiérů tu žalobu nepodal, protože by to byl nesmysl. Co by to vyřešilo? Tím pádem by se to řešilo třeba půl roku a nic by to nepřineslo. Já chci ten problém vyřešit a nedestabilizovat vládu a celé politické prostředí, protože společnost je rozpolcená,“ uvedl Babiš.

V předchozích případech však požadovaní ministři nakonec jmenováni byli. Zeman se však nezdá, že by hodlal ustoupit a jmenovat Šmardu. Prezident řekl, že „silně pochybuje“, že se dominant ČSSD stane ministrem kultury.

Podle řady komentátorů nastalá situace ukazuje, že Babiš je slabý premiér odkázaný na libovůli prezidenta. To Babiš odmítá. „Zase někteří říkají, že slušnost není slabost. Já chápu, že všichni by si přáli, abych měl konflikt s panem prezidentem, ale já s ním mít konflikt nebudu. Na něco máme jiný názor, ale žaloby na něj dávat kvůli tomu nebudu,“ okomentoval Babiš tyto názory.

Babiš v rozhovoru Zemana mírně zkritizoval. „Je to o to absurdnější, protože pan Hamáček s panem prezident narovnal vztahy. Pozval ho na jejich sjezd, tam je podpořil i ve volbách, což se mi moc nelíbilo, protože když byla prezidentská volba, tak my jsme ho podpořili a oni tenkrát byli rozpolcení, jestli ho podpořit, nebo ne.“ Zeman podpořil ČSSD v nedávno proběhlých volbách do Evropského parlamentu.

Premiér opakovaně odmítá, že by v případě odchodu z ČSSD vlády navázal koalici s SPD. Právě o to se podle některých komentátorů snaží Zeman, případně chce prosadit na něj navázanou úřednickou vládu jako tomu bylo po pádu Nečasovy vlády.

Podle Babiše by odchod ČSSD vedl nejpravděpodobněji k předčasným volbám. Předseda hnutí ANO tvrdí, že by jim mohla zabránit opozice. Naznačuje, že „někdo si rozmyslí, že nás podpoří“. Která z opozičních a vůči němu velmi kritických stran by k tomu dle něj měla přistoupil, však neuvedl.

„Ano, oni mají legitimní právo nás kritizovat, ale když kritizují k věci jako třeba pan (Jan) Skopeček z ODS nebo pan (Václav) Klaus mladší, tak tomu rozumím,“ odpověděl Babiš oklikou na otázku, kdo by jej podpořil. Václav Klaus mladší nedávno založil politické hnutí Trikolóra, dle volebních prognóz by se zatím do Sněmovny nedostalo.

Podle Babiše je „absurdní“ a „nesmysl“, aby vláda padla, když dokázala přežít takřka 17hodinové hlasování o nedůvěře. V úterý se bude proto snažit přesvědčit prezidenta, aby vyšel ČSSD vstříc. „Jsem profesí obchodník a součástí obchodu je i vyjednávání a argumentace a já budu chtít pana prezidenta přesvědčit, aby mé návrhy akceptoval,“ uvedl premiér.