Babiš zkusí domluvit odklad lánské schůzky, summit EU udělal Česku čáru přes rozpočet

Babiš tak před novináři upřesnil informace o svých záměrech ohledně lánského setkání, při kterém chce prezidenta přesvědčit, aby po více než měsíci vyhověl návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka.

"Já se teď spojím s Hradem a zeptám se, jestli je možné tu schůzku posunout," řekl Babiš médiím na tiskové konferenci po jednání summitu, na němž se státníci přes více než 18 hodin rokování nedokázali shodnout na obsazení klíčových unijních funkcí. Dohodli se místo toho, že se opět setkají v úterý v 11:00 SELČ. Lánské setkání je přitom naplánované na 17:00 SELČ. Na kdy přesně by mohlo být jednání v Lánech odloženo Babiš těsně po zasedání Evropské rady neuvedl, zmínil například středeční ráno.

Pokud by se z nějakého důvodu nepodařilo termín setkání s hlavou státu posunout a summit by se v úterý protahoval, má Babiš v plánu z Bruselu odletět před jeho koncem. V takovém případě by české zájmy zastupoval buď předseda unijních vrcholných schůzek Donald Tusk nebo některý z premiérů zemí visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko); tradičně tuto roli přebírá slovenský ministerský předseda, tedy nyní Peter Pellegrini.

Babiš ale upozornil, že také Pellegrini bude možná muset odcestovat předčasně a zastupování Česka by tak podle něj mohlo zřejmě připadnout polskému premiérovi Mateuszi Morawieckému.

Schůzka v Lánech, na kterou je jednání summitu podle Babiše "dobrý trénink", by měla přispět k uklidnění politické krize kolem zdržované změny na postu ministra kultury. Výměnu Staňka za místopředsedu ČSSD Michala Šmardu, se kterou Zeman otálí, označila před týdnem koaliční sociální demokracie za jednu z podmínek pokračování svého působení ve vládě.

Jako jednu z možností uspíšení řešení zmiňovali zástupci ČSSD i podání kompetenční žaloby na prezidenta, Babiš však takovou variantu odmítá. Zeman minulý týden řekl, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy je pokládal za drzost.