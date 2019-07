Češi se topí v dluzích, vláda podpořila opatření proti vícečetným exekucím

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Omezení počtu podávaných exekučních návrhů či redukci množství vícečetných exekucí si klade za cíl novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou na svém dnešním jednání podpořila vláda. Novinářům to po zasedání řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která materiál předkládala. Věřitel by měl podle novely na začátku řízení nést náklady na poplatek a zálohu, což by ho nutilo zvážit, zda exekuci vůbec zahajovat. Proti stejnému dlužníkovi by se navíc měly exekuce vést u jednoho exekutora. Exekutorská komora má k novele výhrady.