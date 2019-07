Ministerstva bojkotují Senát? Komise ke střetu zájmů Babiše stále nedostala audity EU

"Zatím se nám nepovedlo audity získat. V naší žádosti ale nebyl termín, proto jsem nyní požádal paní tajemnici, aby oslovila příslušné sekretariáty ministrů, zda dopisy dorazily. To by ale měly, odešly datovou schránkou. Chceme získat nějakou reakci ministerstev do zasedání komise," řekl pro Echo24.cz Nytra.

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že po dohodě se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), kterému je návrh auditní zprávy Evropské komise určen, bude postupovat podle unijních regulí. "SZIF, jako příjemce návrhu auditní zprávy, tedy doporučuje obrátit se s žádostí o jeho poskytnutí na Evropskou komisi," uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Zástupce fondu se bude podle něj jednání komise účastnit.

"Evropská komise v textu (návrhu) požádala, aby se se zprávou nakládalo jako s důvěrnou," zdůvodnila Veronika Vároši z ministerstva pro místní rozvoj, proč i tento úřad doporučí senátorům obrátit se na EK. Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí pak uvedl, že ministerstvo obdrželo Nytrovu žádost a odpoví na ni v zákonné lhůtě. Trvá zpravidla měsíc.

Senátor už po vytvoření komise v polovině června uvedl, že si materiály vyžádá rovněž od zastoupení Evropské komise, zatímco první z návrhů auditů byl již zveřejněn i v neoficiálním českém překladu, druhý, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média.

Komise má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.

Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Premiér to opakovaně odmítá, návrh auditu nepovažuje za seriózní. Před senátní komisi hodlá předstoupit, pokud si ho senátoři předvolají.

Dvanáctičlenná komise, v níž je rovným dílem zastoupeno všech šest senátorských frakcí, se má podle pozvánky na svém prvním zasedání zabývat plánem své činnosti.