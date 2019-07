S obskurní V4 budem v Evropě jenom komparz, politik si nebral servítky

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO), který Česko na summitu zastupuje, prohlásil, že pokud budou země V4 se svými návrhy přehlasovány, tak se bude jednat o nový diktát z Bruselu.

Země se nemůžou především dohodnout na novém předsedovi Evropské komise. Kompromisní kandidát je totiž v nedohledu, v poslední době se mluví především o Fransi Timmermansovi z Nizozemska, ale ten je zejména pro představitele států V4 nepřijatelný.

"Pokud “nás” přehlasují, bude to normální demokratické prehlasování a žádný diktát, spíš je to neschopnost vyjednat něco lépe. Dokud budeme spoléhat na obskurní V4, bude se nám to stávat asi častěji," zkritizoval Babišovy výroky na twitteru Marek Ženíšek.

Podle politika totiž jsou vlády V4 špatným spojencem pro vyjednávání. Maďarsko je v problémech vzhledem k ovládnutí mediální scény v zemi vládnoucí stranou Fidesz, což se projevilo také šokující kampaní, která dehonestovala dosavadního předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera.

Polsko vede s EU řadu sporů kvůli snahám omezit nezávislost justice a český předseda vlády je ve střetu zájmů, kvůli čerpání evropských peněz pro "svůj" koncern Agrofert.

Jedinou zemí V4, která nemá zásadnější spor s pravidly EU, je tak Slovensko. Kauzy tak podle Ženíška oslabují vyjednávací pozici, Česka a předpoklad tohoto spojenectví byl naivní.