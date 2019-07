Proč politici nic nedělají? Poslanec ANO chce předčasné volby

Nacher narážel na opakované schůze sněmovny, v nichž opozice řeší problémy vlády a především jejího předsedy Andreje Babiše (ANO). Naposledy se jednalo o zprávě z auditu Evropské unie, která tvrdila, že předseda vlády je ve střetu zájmů, kvůli čerpání dotací koncernem Agrofert z premiérova svěřenského fondu.

„Všichni to vidíme, nikdo to neřekne nahlas. Tak já začnu. Sněmovna neustále něco odkládá, protože místo toho řeší jednu krizi za druhou. Novely musejí čekat, až se projedná “velká” politika a skončí obstrukce. Tohle nemá cenu. Řešením jsou předčasné volby. Pojďme do nich,“ napsal na twitter poslanec za ANO Patrik Nacher.

S jeho konstatováním souhlasil i opoziční poslanec Jan Farský (STAN). „Máte pravdu. Kauzy premiéra @AndrejBabis nás nesmírně zdržují. Neměli byste tam někoho jiného? To je fakt ten nejlepší, kterého v ANO máte? Ten, kterého byste ještě před dvěma lety museli kvůli vlastnímu kodexu vyloučit? Když nenajdete do čela nikoho jiného, ani volby nic nezmění,“ reagoval Farský na Nacherovo přání vyhlásit předčasné volby.

V méně smířlivém duchu se vyjádřil bývalý premiér Mirek Topolánek. „Patriku, možná by bylo dobré, kdybyste se trochu styděl. Za ty blbý kecy a za podporu toho gaunera. Takže Vy byste chtěl “klid na práci”?“ napsal na twitter Topolánek.

Předčasné volby podpořily i masové protivládní demonstrace. Během posledního protestu na Letné se sešlo více než čtvrt miliónu lidí.