Zeman chce zničit stát, Babiš je jeho ustrašený pomocník, komentátor varuje Česko

„Andrej Babiš se sice tváří jako neohrožený suverén a klíčový evropský státník, který po esemeskách „svolává premiéry V4“, jakmile se ale přiblíží prezidentovi, stává se z něj ustrašený submisivní introvert, vedle nějž vypadá Bohuslav Sobotka jako ten nejrozhodnější předseda vlády, jehož tato země za posledních 10 let poznala,“ poukázal Šídlo pro Český rozhlas na dominantní pozici prezidenta ve vztahu k předsedovi vlády a to přes to, že podle politického systému ČR by tomu mělo být naopak.

Dokladem Zemanovy snahy poškodit českou demokracii je například výrok o „vyhladovění Senátu. „Zní to jako jeden z mnoha nepovedených „bonmotů“, prezidentův záměr je ale zřejmý. Bez souhlasu horní komory nelze změnit volební zákony ani celou ústavu, na níž mimochodem Zeman už dvakrát přísahal. Senát vládnutí v Česku nebo jeho ovládnutí komplikuje – a tak Zeman (a není v tom sám) útočí na jeho legitimitu.“

Důvodem k pochybnostem jsou i výroky, které zpochybňují a nezávislost justice na výkonné moci. „Státní zastupitelství podle prezidenta řídí „nevýrazný úředník“, kterého už měli odvolat a výsledkem práce celé soustavy jsou pak maximálně „nezdaněné kabelky paní Nagyové“, jak prezident nazývá poněkud přestřelený zásah na Úřadu vlády v roce 2013 – aniž by přitom zmínil, že paní Nagyová-Nečasová byla též pravomocně odsouzena za zneužití tajné služby. Dobré vědět, co se na Hradě považuje za skutečně závažný případ,“ upozorňuje komentátor.

„Česká demokracie je přes všechny pochybnosti docela robustní – její brzdy a pojistky vybudované v oněch často karikovaných 90. letech stále ještě fungují. Prezident Zeman ruku v ruce se svým podřízeným pomocníkem, premiérem Babišem nám ale dávají až příliš často najevo, že se rozhodující střet teprve blíží a že to už asi nebude úplná legrace,“ varoval na závěr Jindřich Šídlo.