Sobotka byl hrdina? Z ODS zazněla překvapivá slova, došlo i na Trikolóru

Hamáček je v současnosti pod palbou kritiky za to, že si nedokáže prosadit změnu na ministerstvu kultury. Kritici mu vyčítají, že se nechá vláčet momentálně především prezidentem Milošem Zemanem, ale i premiérem Andrejem Babišem (ANO).

K těmto kritickým hlasům se přidává i Udženija. „Dříve jsem si myslela, že Bohuslav Sobotka je slabý, že nevede sociální demokracii dobře, a dneska se mu musím omluvit. Ve srovnání s Janem Hamáčkem byl Sobotka hrdina. Nechápu, že se členové sociální demokracie se už nebouří, protože to, co předvádí pan Hamáček, nemá s důstojnou politikou nic společného,“ uvedla v rozhovoru pro Novinky.cz.

Podle Udženiji sociální demokracie „panáčkuje“ nepsané alianci Babiše s Zemanem a KSČM. „Souhlasím s tím, co řekl náš předseda Petr Fiala, že nebýt Zeman prezidentem, není ani Babiš premiérem. K tomu ještě dodám: nebýt komunistů. Právě KSČM a Zeman drží Babiše v premiérském křesle,“ myslí si Udženija.

Podle ní Babiše může porazit jen pravice a to společně s dalšími demokratickými stranami. Odmítá však, že by byla v plánu nějaký předvolební, protibabišovský, široký blok ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, ačkoliv nevylučuje, že by někdy v budoucnu mohlo k takové koalici dojít. Zatím to dle ní jsou však pouze „mediální spekulace“.

Pokud by takový blok vznikl, zřejmě do něj nedostane pozvánku nová pravicová strana bývalého poslance za ODS, Václava Klause mladšího, Trikolóra. Udženija zpochybnila to, že se vůbec jedná o pravicovou stranu. „Do Trikolóry dnes vstupují například členové ČSSD, takže pro mě je to naprosto nečitelné hnutí. Rozhodně nebude cílit na voliče ODS,“ myslí si místopředsedkyně ODS.

„Když se podíváme na to, koho zatím to hnutí oslovuje a jakou má rétoriku, tak vůbec necílí na naše voliče. Hlasy budou brát někomu úplně jinému. Voliči ODS znají hranici mezi vlastenectvím a nacionalismem,“ je přesvědčená Udženija.

Podle nedávného volebního průzkumu společnosti Kantar by hnutí Trikolóra získalo ve volbách do Poslanecké sněmovny 3% hlasů. Podle analytiků společnosti tyto hlasy přebralo podobně zaměřenému SPD. Experti však tvrdí, že by Trikolóra mohla získat i některé hlasy nejkonzervativnější části voličů ODS.