Zeman už to přehání? Přišel plán, jak ho zastavit

Předseda ČSSD Jan Hamáček mluví v souvislosti s rozhodnutí Zemana neodvolat současného ministra kultury Antonína Staňka s tím, že mu ústava nedává žádnou lhůtu, kdy tak musí učinit, o „ústavní krizi.“

Podle Kubery jsou slova o ústavní krizi příliš silná, považuji celou záležitost za vládní krizi a „zbytečnou nepříjemnost“, kterou prezident nemá zapotřebí. Pokud by však celá situace se dále protahovala, je Senát připraven k podání kompetenční žalobu.

Předseda Senátu však upozorňuje, že kompetenční žaloba sama problém neřeší. Prezident je totiž může ignorovat, ačkoliv by to dle Kubery nebylo „hodné ani hezké“. „Je to patová situace“, přiznává.

Podle něj je chyba, že se nenastavila pravidla při přímé volbě prezidenta, tj. to, co si může dovolit a co ne. Senát připravuje úpravu ústavy, avšak Kubera přiznává, že se bude týkat až příštího, nikoliv současného prezidenta. „Prezident využívá do posledního dechu to, na co jsme zapomněli,“ tvrdí Kubera, podle něhož je pro prezidenta celá záležitost jednoduše hra.

„On ví, že ji může hrát, protože ví, že nemůže prohrát. To je nevýhoda toho, jak jsme to zařídili,“ tvrdí Kubera, podle kterého žaloba, která by vedla až k impeachmentu, nemá šanci na úspěch. Kritiku prezidenta však považuje za oprávněnou.

Za velký problém považuje to, že prezidenta tyto komplikace baví a že se často cítí ukřivděně a nemá schopnost přednést se nad tím, co považuje za urážky. Kubera naznačuje, že Zeman se může ČSSD částečně mstít za to, že se jej rozhodla nezvolit za prezidenta v roce 2002.

Ačkoliv Kubera považuje ČSSD za své politické protivníky, nepřeje, si aby strana zanikla. Bojí se, že to by při předčasných volbách nastalo. Dle Kubery je lepší znát, co chce protistrana. Hnutí ANO kritizuje za to, že má „koblihovou ideologii“, kdy není jasné, co chce, což se může následně negativně projevit při krizi – a podle bývalého teplického senátora se to projevuje už nyní, kdy se vláda potýká s nedostatkem peněz.

Celá záležitost kolem výměny ministra kultury dle Kubery zcela zbytečně odvádí pozornost od mnohem důležitějších věcí jako je volba předsedy Evropské komise či otázka elektromobility.