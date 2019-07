Volby by vyhrálo ANO, ale ztrácí. Jak si vedou ostatní strany?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Volby do Sněmovny by i v červnu vyhrálo podle volebního modelu agentury STEM hnutí ANO, od dubna si ale pohoršilo o 1,5 procentního bodu na 32,5 procenta. Naopak druzí Piráti za dva měsíce získali o 4,5 procentního bodu více a volilo by je 15,6 procenta lidí. Těsně za nimi by skončila s 13,1 procenta ODS, která vykázala podobnou podporu jako v dubnu. Do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě SPD, KSČM, ČSSD a KDU-ČSL, vyplývá z průzkumu STEM.