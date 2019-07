Kdo se stane novým ředitelem Muzea umění Olomouc? Staněk vyhlásil výběrové řízení

Ministerstvo kultury dnes ČTK informovalo, že do výběrového řízení na ředitele nebo ředitelku olomouckého muzea umění se může přihlásit člověk s vysokoškolským vzděláním, který doloží tři roky praxe v řídící funkci a občanskou bezúhonnost. Musí také předložit koncepci Muzea umění Olomouc na léta 2019 až 2025.

"Přednost bude dávána osobnosti se znalostmi v oblasti muzeí a galerií, oborové legislativy a Státní kulturní politiky. Uchazeč se musí orientovat v profesním etickém kodexu ICOM a mít přehled o fungování veřejné správy a kultury obecně, ideálně s praxí s řízením velké kulturní instituce," napsal úřad.

"Naším cílem je vybrat do čela muzea zkušenou a respektovanou osobnost s jasnou kulturní vizí do budoucna, s manažerskými schopnostmi a zájmem čestně a hospodárně řídit tuto významnou instituci. Olomouc si takovou osobnost dozajista zaslouží," uvedl Staněk. Nový ředitel, který bude mít šestileté funkční období, by měl podle představ ministerstva nastoupit v listopadu. Vedením olomouckého muzea byl do doby jmenování nového ředitele pověřen Ondřej Zatloukal.

Staněk už dříve řekl, že výběrové řízení na nového šéfa pražské Národní galerie bude vypsáno, až se odborná veřejnost shodne na jeho podmínkách.

Sociální demokraté chtějí Staňka, který podle Hamáčka už není schopný zklidnit situaci ve svém resortu, vyměnit za místopředsedu strany Michala Šmardu. Prezident ale s výměnou otálí. Chce počkat, jak dopadnou trestní oznámení, které Staněk podal na Fajta, Soukupa i jeho předchůdce Pavla Zatloukala.

Sociální demokraté ale tvrdí, že mají právo rozhodovat o svém zástupci v kabinetu, a zvažují svou další účast v koalici s ANO. Ústavní právníci a politologové soudí, že prezident měl o návrhu premiéra na odvolání rozhodnout bez zbytečného odkladu, což neučinil. Zeman argumentuje tím, že ústava mu nedává žádnou lhůtu, do kdy má rozhodnout.