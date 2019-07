Babiš jednal s premiérem Malty, chtějí větší roli států při rozdělování peněz z EU

Babiš zopakoval své dřívější stanovisko, že pro Česko je důležité, aby mohlo samo rozhodovat, na jaké projekty využije peníze z evropských fondů. Podle něj země potřebuje především peníze na investice spíš než na sociální programy.

Muscat svého českého kolegu podpořil. "Evropská peněženka sice bude menší, protože odchází jeden z velkých přispěvatelů (Británie), ale měla by být efektivnější v tom, za co se budou peníze utrácet," řekl. Podle něj by se v příštím víceletém finančním rámci EU na roky 2021 až 2027 měly více zohledňovat individuální potřeby jednotlivých zemí.

Jednání o finančním rámci EU bude podle obou premiérů jedním z klíčových úkolů budoucí Evropské komise. Babiš za další cíle důležité pro Česko označil dokončení vnitřního trhu, posilování vnitřní bezpečnosti EU, ochranu vnějších hranic a rozšiřování schengenského prostoru bez hraničních kontrol.

Babiš a Muscat vyjádřili spokojenost nad dohodou států EU o obsazení vrcholných unijních funkcí, von der Leyenovou označili za dobrou kandidátku na předsedkyni Evropské komise. "Doufáme, že ji potvrdí Evropský parlament, i když vnímáme, že jsou některé hlasy, které nejsou úplně spokojené," řekl český premiér.

Tisková konference @AndrejBabis a @JosephMuscat_JM. „Jsem velice rád, že se znovu potkáváme. Věřím, že se vám Česká republika líbí. S Maltou máme více společného, než se může zdát. Obě naše země jsou otevřené ekonomiky a z členství v EU neustále profitujeme,“ řekl český premiér. pic.twitter.com/fBmBRHkSFE — Úřad vlády ČR (@strakovka) 3. července 2019

Oba šéfové vlád dnes budou jednat také o bilaterálních vztazích. Na tiskové konferenci vyjádřili zájem na dalším zvyšování vzájemného cestovního ruchu. Babiš mluvil i o obchodní spolupráci v oblasti informační techniky nebo civilního letectví. Příští rok podle něj na Maltu odletí česká podnikatelská mise, která bude hledat nové možnosti spolupráce.