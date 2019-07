Nový zákon o žalobcích? Antl se dostal do křížku s Benešovou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dosavadní vedoucí státní zástupci by podle senátorů z ústavně-právního výboru neměli být odvoláni dva až tři roky po přijetí novely, která by mimo jiné zavedla funkční období žalobců. Zavedení těchto přechodných lhůt se nelíbí předsedovi výboru Miroslavu Antlovi (za ČSSD) ani nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Řekli to dnes novinářům. Antl věří, že horní komora lhůty ještě upraví.