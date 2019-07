Mezi SPD a Trikolórou vládne napětí? Okamura se opřel nejen do ní

ČSSD pohrozila odchodem z vlády, pokud Babiš neprosadí u prezidenta Miloše Zemana odvolání Staňka a jeho nahrazení Michael Šmardou (ČSSD). Podle Babiše by to pravděpodobně vedlo k předčasných volbám. Zeman uvedl, že není proti nim.

Okamura tvrdí, že se SPD předčasných voleb nebojí s tím, že má stabilní preference kolem 10%. Přesto je nechce. „Ty volby stojí miliardu a my bychom ji radši dali na důchody. Voliči rozdali karty, každý má nějaké hlasy,“ uvedl v rozhovoru pro Mladou frontu DNES.

Předseda SPD vidí řešení krize ve vládě odborníků jmenované vítězem voleb. „Já neříkám záměrně – sestavená Andrejem Babišem. To je na panu prezidentovi,“ dodal Okamura. Takovou vládu podpoří, pokud se zaváže prosazovat program SPD. O té současné tvrdí, že to nedělá a proto nemá důvěru SPD.

SPD již dříve žádala ochod tří ministrů, kteří dle ní nesplňovali požadavky na tuto „odbornou klasifikaci“. Okamura sice má výhrady k některým ze současných ministrů (ačkoliv nejmenoval nikoho konkrétně, nabízí se např. ministr zahraničí Tomáš Petříček či ministr vnitra Jan Hamáček, s kterými je Okamura dlouhodobě v konfliktu – poznámka redakce), ty dle něj nejhorší - Martin Stropnický, Karla Šlechtová, Robert Pelikán a Dan Ťok – jsou pryč.

Okamura popírá, že by chtěl vstoupit do vlády s hnutím ANO. „SPD nevstoupí do vlády s žádným trestně obviněným premiérem. I kdyby to byl Kalousek, Fiala nebo Bartoš,“ tvrdí. Premiér Babiš je trestně obviněn v kauze Čapí hnízdo.

Předseda SPD se kriticky vymezil proti vládní ČSSD. Tvrdí, že v celém sporu nejde „ani o Staňka, ani o Šmardu,“ ale o „nestoudnost“ politiků ČSSD, kteří „chtějí být za každou cenu ministrem, i když jen na pár měsíců“.

Kritikou nešetřil ani tzv. Demokratický blok, neboli strany ODS, TOP 09? KDU-ČSL, Piráti a STAN, které spojuje jejich odpor k Babišovi. Hanlivě je nazývá „demagogickým blokem“ a vyčítá jim, že zemi nepřináší žádné konstruktivní řešení, jen chaos.

Okamura se částečně vymezil i proti jeho politickému konkurentovi, hnutí Trikolóra založeného bývalým poslancem ODS, Václavem Klausem mladším. Na televizi Barrandov řekl, že Klaus nenavrhuje pomoc lidem v dluhových pastech, referendum o vystoupení z EU či nevystupuje proti dávání dávek nepřizpůsobivým a navíc představil spoustu „provařených“ tváří z ODS, ČSSD a TOP 09.

„Určitě nám nebude ubírat voliče,“ je přesvědčen Okamura, podle kterého Trikolóra bude brát voliče od ODS a hnutí ANO. Trikolóru přes všechny své výtky stále vnímá jako možného partnera.

Analytici průzkumu veřejného mínění provedeného společností Kantar to však vidí jinak. Odhadovaná tři procenta hlasů, které by v případných volbách do Sněmovny Trikolóra dostala, dle nich získala právě od voličů SPD, jehož podpora by se tak snížila na 8,5%.