Nový Havel? Respektovaný zahraniční list se rozplývá nad Hřibem

Článek upozorňuje na novoroční setkání Hřiba s zahraničními diplomaty, během které čínský velvyslanec usiloval o odchod tchajwanského diplomata. The Guardian podotýká, že vzhledem k čínským obchodním aktivitám na českém trhu a jejich spojenectví s prezidentem Milošem Zemanem, by se dalo očekávat, že to přijme. Hřib to však odmítl.

List nezmiňuje podobnou situaci, která nastala o několik měsíců později, kdy tehdy úřadující ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) přání čínského velvyslance vyhověla. Za to jí silně kritizovala opozice, podle které to bylo projevem nepřijatelné podlézavosti. Takto se vyjádřil i Hřib. „Politici České republiky nemusí podlézavě přitakávat přáním čínského velvyslance, jsme suverénní stát," uvedl.

Pražský primátor se vůči Číně vymezuje dlouhodobě. Hodlá např. změnit formulaci tzv. sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem. Za minulého vedení v ní bylo uvedeno uznání politiky jednotné Číny, což to současné chce odstranit.

Velkou nelibost Číny vzbudil Hřib též vyvěšením tibetských vlajek a přijetím tibetského exilového vůdce jakož i oficiálními cestami na Tchaj-wan. The Guardian podotýká, že Hřib, který je původní profesí lékař, zde studoval.

List upozorňuje, že Čína nenechala tyto „provokace“ bez odvety. Zrušila plánovaná vystoupení Pražského symfonického orchestru. The Guardian cituje Ivu Nevoralovou, mluvčí orchestru, která přirovnala čínské aktivity k těm, které vůči umělcům aplikovali komunisté za dob jejich vlády v Československu s cílem donutit je odsoudit disidentské hnutí Charta 77 za cenu toho, že budou moci veřejně vystupovat.

Podle levicového deníku Hřib do značné míry obnovuje odkaz tohoto disidentského hnutí a zvláště pak jeho tváře, prvního českého prezidenta Václava Havla. Pražského primátora dává do kontrastu s „populistickými“ představiteli ČR, premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem. U druhého jmenovaného zdůrazňuje jeho vazby na Čínu, zvláště pak výrok, že se od ní učí, jak „stabilizovat společnost“.

The Guardian tvrdí, že Hřib též rozvíjí v ČR tradici starostů, kteří se ve jménu ochrany lidských práv nebáli postavit populistickému vedení. Za takové starosty list považuje starostky amerických měst New York a Los Angeles, kteří přijali uprchlíky navzdory protimigrační politice amerického prezidenta Donalda Trumpa či zavražděnému starostovi města Gdaňsk, Pavlu Adamowiczovi, který totéž učinil v Polsku.

Podle deníku je to v případě Hřiba ještě pozoruhodnější, protože na rozdíl od amerických a polských starostů nejsou ti čeští přímo voleni, ale jsou jmenováni až po složitých koaličních jednáních.