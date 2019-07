Babiš: Hrotit situaci není na místě. Nejsme v ústavní krizi a já nejsem slabý premiér

„Chci ho přesvědčit, že i když má na věc jiný názor, na což má právo, tak aby souhlasil s výměnou,“ vysvětloval před setkáním Babiš v rozhovoru pro Právo. Zeman podle něj mluví pozitivně jak o Staňkovi, tak i o Michalu Šmardovi. „I když o panu Šmardovi mluví jako o dobrém kandidátovi, ale ne na ministra kultury,“ přiznává.

Babiš i ČSSD přesto na výměně trvají. „Chci mu vysvětlit, že máme koaliční smlouvu a já se chovám podle ní, a že jsem nominací pana Šmardy vyhověl panu Hamáčkovi. Chci mu vysvětlit, že když si ho soc. dem. přeje, tak jeho nejmenování ohrožuje stabilitu vlády. Požádám ho, aby mně i předsedovi ČSSD vyhověl,“ ujišťuje premiér.

Připomněl, že ČSSD v čele s Janem Hamáčkem udělala za spory se Zemanem tlustou čáru. „Pozval prezidenta na sjezd, který tam dokonce řekl, že je bude volit, což se mi nelíbilo, protože oni ho nepodpořili, zatímco já ano,“ přiznal Babiš.

Pokud Zeman Babišovy nevyhoví, chce ČSSD po premiérovi, aby podal kompetenční žalobu. Ta by ale podle šéfa ANO nic nevyřešila. „Já to zkrátka nechci a nebudu řešit nějakým střetem,“ tvrdí. ČSSD podle něj na Šmardovi jako ministrovi kultury trvá. „Jestli si myslí, že to je nejlepší kandidát, tak to podle koaliční smlouvy respektuji. Ale dávat kvůli tomu nějaká ultimáta a hrotit kvůli tomu situaci podle mě není na místě,“ tvrdí Babiš s tím, že je třeba hledat konsenzus.

Odmítá také tvrzení, že by byl slabý premiér, kterého ovládá prezident. „To je zábavné. Někdo říká, že jsem slabý premiér. To je nesmysl, jen nepotřebuji další konflikt. A je plno věcí, ve kterých měl prezident jiný názor než já a někdy jsem mu nevyhověl,“ připomněl s tím, že s hlavou státu má korektní vztah a že je důležité, aby prezident a premiér spolupracovali.

Nesouhlasí ani s tím, že je Česko na hraně ústavní krize, jak tvrdí například ČSSD. „Ústavní krize to určitě není, je to názorový konflikt. Přestáli jsme hlasování o nedůvěře, soc. dem. zbytečně dramatizovala situaci s panem Semínem. Ani Semín, ani tento spor přece nemůže být důvodem, aby ČSSD odešla z vlády. To by bylo vážně absurdní. Máme mnohem větší spory ve vládě,“ dodal Babiš.