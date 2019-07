Fiasko v Lánech. Schůzka Zeman, Babiš, Hamáček vládní krizi nevyřešila

Zeman počítá se schůzkou s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a současným ministrem Antonínem Staňkem (ČSSD) 12. července, na které je plánuje usmířit. Hamáček uvedl, že dnešní schůzka v Lánech nepřinesla žádný výsledek.

Lány, právě teď! Jednání pana prezidenta s premiérem Andrejem Babišem a vicepremiérem Janem Hamáčkem zahájeno. pic.twitter.com/xPVhxfClAB — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 4. července 2019

Vicepremiér Hamáček se chystá svolat předsednictvo ČSSD. Termín přizpůsobí tomu, aby se na něj mohlo dostavit co nejvíc členů, mohlo by se sejít kolem 15. července. O svém návrhu pro další postup má jasno, plánuje postupovat podle koaliční smlouvy. Před případnou demisí ministrů ČSSD by předcházelo dohodovací řízení, řekl.

Babiš doufá v to, že se podaří najít řešení, které zachová vládu. "Představuji si, že se domluvíme, aby byli všichni spokojeni, aby vláda mohla pokračovat," řekl Babiš. Podle Hamáčka je jediným řešením, že funkci ministra kultury bude zastávat člověk, kterého v ní chce ČSSD.