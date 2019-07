Cizinci-zločinci budou z ČR deportováni rychleji, Zeman zákon stvrdil podpisem

Vyhoštění opakovaně odsouzených cizinců by se podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mělo díky novele zkrátit na nejvýše půl roku. Soudy včetně Nejvyššího správního soudu totiž budou mít na rozhodnutí o cizincově odvolání nejvýše 90 dní. Nyní může řízení o zrušení cizincova povolení k pobytu trvat podle ministra i déle než dva roky. Repatriace cizince nebude možná do zemí, které ČR nepovažuje za bezpečné a kde by mu hrozila újma na zdraví.

O přijetí novely stála Hospodářská komora, podle níž držitelé dvouletých zaměstnaneckých karet budou už od letošního července oprávněni přejít k jinému zaměstnavateli nejdříve až po šesti měsících. Podle komory to omezí "predátorské praktiky zejména polských náborářů, ale i některých českých pracovních agentur", které zneužívají administrativně náročnější český proces získávání pracovních víz.

Novela také umožní vládě zavést mimořádná pracovní víza na omezenou dobu jednoho roku. Vláda tak podle něj bude moci pružně reagovat na potřeby trhu. Bude moci stanovit kvóty pro ekonomické migranty. Novela počítá také se zavedením povinných integračních kurzů pro zahraniční pracovníky. Kurzy mají podle tvůrců zákona pomoci cizincům orientovat se v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami ČR i EU.

Kvóty pro ekonomické migranty by měly stanovit maximální počet žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání, které by české ambasády směly v nejbližším roce přijmout. Případné zavedení kvót vláda zdůvodňuje přetížeností zastupitelských úřadů, které povolení vyřizují. Za uplynulé roky se počet žádostí o pracovní pobyty zvýšil desetinásobně. V roce 2014 jich bylo zhruba 3000, v roce 2018 již přes 30.000.

Sněmovna na popud Senátu v novele zachovala dosavadní úpravu dokládání dostatečného příjmu od cizinců, kteří v Česku chtějí studovat. Původní návrh podle senátorů opomíjel možnost, že si studenti mohou peníze vydělat během studia. Nutila je doložit, že mají dostatek peněz, aby se nestali zátěží pro český sociální systém.