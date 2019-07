Zeman: Ve vládě nemá končit ministr, který odhalil korupci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu. V prohlášení po dnešní schůzce v Lánech s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) to uvedl prezident Miloš Zeman. Lídři koaličních stran předtím konstatovali, že jednání s hlavou státu nepřineslo posun v otázce výměny ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu (oba ČSSD), kterou sociální demokracie podmiňuje setrvání v koalici.