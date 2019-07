Odchod ČSSD z vlády na spadnutí? Babiš je ochoten jednat s opozicí

Babiš dnes řekl, že si odchod ČSSD z vlády nepřeje a nepředpokládá, že by nastal. "Určitě bych šel nejdřív do Sněmovny zjistit stanovisko jednotlivých stran a hnutí, jak se k takové situaci staví. Na základě jejich vyjádření bychom se rozhodli o dalším postupu," uvedl premiér.

Pokud ČSSD odejde, jednou alternativou jsou předčasné volby, dodal Babiš. "To si myslím, že by nebylo dobře, my ani nechceme předčasné volby. Šel bych se zeptat jednotlivých parlamentních stran, jestli by eventuálně akceptovaly rekonstrukci vlády. Že bychom získali případně nějakou podporu od opozičních stran," konstatoval.

V neděli přitom Babiš uvedl, že odchod ČSSD by znamenal "de facto předčasné volby". Spekulace, že by ve vládě mohlo ČSSD nahradit hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, označil v té souvislosti v pořadu České televize Otázky Václava Moravce za nesmyslné. I v minulosti s nimi ANO odmítlo jít do vlády, řekl. Zeman předtím v televizi Barrandov řekl, že odchod ministrů ČSSD by byl jen personální rekonstrukcí kabinetu. Vznikla by podle něj nová většina bez ČSSD, která by Babišovu vládu podporovala.

Šéf SPD Tomio Okamura opakovaně vyjádřil ochotu jednat o podpoře projektu, ve kterém by socialisté nebyli. SPD by podle Okamury zvážila podporu uspořádání vlády sestavené vítězem voleb, pokud by prosazovala také programové priority SPD. Babiš dnes v Právu řekl, že pro ANO by byla rekonstrukce výhodnější než předčasné volby.

"Rozhodující bude pro mě názor ostatních parlamentních stran. Nechci se dostat do pozice, že bude rekonstrukce vlády a někdo bude říkat, že nás podporují jen komunisté a SPD. Takže když nás ostatní strany nepodpoří, měly by posbírat těch 120 hlasů na rozpuštění Sněmovny. To ale nechceme," řekl.

Vracím se ze Štrasburku do vlasti a dozvídám se, že už nemáme systém parlamentní, ale prezidentský... — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) 4. července 2019

Podpořit rozpuštění Sněmovny jsou připraveni například lidovci. Širší vedení KDU-ČSL pověřilo tento týden předsedu Marka Výborného, aby jednal s předsedy ODS, TOP 09, STAN a případně i dalších demokratických stran o možném řešení aktuální politické situace. Připravenost jednat o rozpuštění dolní komory vyjádřily i další opoziční strany.