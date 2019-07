Zeman dělá z Česka diktátorský režim? Odborník se naštval a spustil...

„Pokud se prezident zmocňuje kompetencí, které mu nedovoluje, neukládá ústava, tak se tím neblížíme prezidentskému systému, ale diktátorskému systému. Pak budeme mít v čele státu člověka, který se neřídí ústavou a zákony tohoto státu, což není prezidentský systém, ale diktatura,“ varoval Žantovský.

Bývalý senátor považuje za nutné podat proti prezidentovi ústavní žalobu. „Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované porušení ústavy, tak by žaloba na prezidenta měla být podána tak jako tak,“ řekl. Podle něj už jen samotná hrozba této žaloby by měla „u racionálního prezidenta vést k tomu, že by změnil své chování a začal se řídit svými povinnostmi.“

Senátoři už připravili ústavní žalobu na prezidenta. Ta by mohla vést až k jeho odvolání z funkce. Nicméně, taková žaloba by musela být schválena třípětinovou většinou přítomných senátorů a potvrzená třípětinovou většinou všech poslanců.

Komentátor Jiří Pehe upozorňuje, že vzhledem k tomu, že premiér Andrej Babiš (ANO) nechce jít do sporu s prezidentem, pak se nedá očekávat, že se pro ústavní žalobu vysloví poslanci hnutí ANO, bez kterých ji prakticky nelze schválit. I Žantovský uznává, že je nepravděpodobné, že by se v Poslanecké sněmovně pro ní našlo dostatek hlasů. Přesto apeluje na „morální povinnost“ politiků, která jim má velet „konat bez ohledu na to, jestli je výsledek pro něj příznivý, nebo ne.“

Vůči Žantovskému se vymezil moderátor pořadu Týden s prezidentem, Jaromír Soukup, který je považován za Zemanova hlavního mediálního spojence. „Veřejnoprávní média, hlásná trouba pražské kavárny. Tentokrát přešlap Český rozhlas, který si pozval (kde se vzal, tu se vzal...) Michaela Žantovského z Knihovny Václava Havla. To nebyl hovor, ale horor! "Blížíme se ne prezidentskému, ale diktátorskému systému," dští síru Žantovský a pěkně si s moderátorem libují, jak Miloš Zeman - prezident České republiky údajně porušuje Ústavu, a jak by byla žaloba na místě. Nechápu! Miloš Zeman diktátor? To už jste se v Rozhlase totálně zbláznili? Vždyť prezident naopak Ústavu ctí!,“ rozčílil se Soukup.

Současná vládní krize, kterou předseda ČSSD Jan Hamáček považuje za krizi ústavní, vznikla, když prezident Miloš Zeman odmítl přijmout návrh premiéra Babiše na odvolání stále úřadujícího ministra kultury Antonína Staňka a jeho nahrazení Michalem Šmardou. Prezident se odvolává na to, že ústava mu nedává žádnou lhůtu, kdy ministra odvolat. Podle ústavních právníků však, pokud premiér navrhne odvolání ministra, musí tomu prezident vyhovět „bez zbytečného odkladu“.