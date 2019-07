Babiš je slabší premiér než Sobotka? Poslanec ODS poukázal na zajímavé srovnání

„„Slabý premiér Bohuslav Sobotka dosáhl odvolání Andreje Babiše z vlády za 19 dní. ,Silný´ premiér Andrej Babiš nebyl schopen prosadit odvolání slabého ministra kultury (Antonína) Staňka za 36 dní,“ napsal na svůj twitterový účet v sobotu Stanjura.

Narážel tak na událost z roku 2017, kdy Sobotka podal demisi kvůli Babišovým kauzám, v té době především nákup korunových dluhopisů, ale i podezření ze zneužívání jím vlastněných médií (v té době však byly už ve svěřenském fondu, kam Babiš převedl své firmy, aby se vyhnul podezření ze střetu zájmů). Prezident Miloš Zeman však navzdory ústavní praxi a zvyklostem chtěl pouze vyměnit premiéra, nikoliv odvolat vládu.

Sobotka tak přistoupil k odvolání Babiše, tehdejšího ministra financí. Zeman, který neskrýval svoje znechucení z tohoto kroku, s odvoláním Babiše otálel. Nakonec se však podvolil a Babiše za 19 dní, 24. května ( Sobotka podal návrh na odvolání Babiše 5. května) odvolal.

Podobně jako před dvěma lety, i nyní prezident Zeman se zdráhá odvolat ministra, ačkoliv premiér podal návrh. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) navíc už podal sám demisi. Prezident se však odvolává na to, že ústava mu nedává přesný časový rámec, do kdy musí ministra odvolat. Zeman též tvrdí, že je s Staňkovou prací spokojen a nechce jej odvolat, protože objevil a postavil se proti korupci v Národní galerii.

Podle ústavních právníků ústava sice neuvádí přesný časový rámec, nicméně jasně stanovuje, že pokud premiér podá návrh na odvolání ministra, prezident by požadavek měl splnit „bez zbytečného odkladu“. Podle některých nicméně lze považovat vyšetřování možného trestného činu za dostatečný důvod pozdržení odvolání ministra.

Premiér by mohl podat kompetenční žalobu, která by vyjasnila pravomoci prezidenta a premiéra. Babiš však k tomu nechce přistoupit. Podle opozice Babiš je slabý premiér, který není schopen se prezidentovi postavit a docílit odvolání ministra kultury.

Premiér by se taktéž mohl pokusit získat dostatek hlasů – tři pětiny senátorů a tři pětiny poslanců – pro ústavní žalobu proti prezidentovi. Senátoři už návrh žaloby připravili, nedá se však čekat, že premiér pro ní bude hlasovat a bez jeho hnutí ANO nemá šanci být prosazena.

Ze slabosti je obviňován i předseda ČSSD, Jan Hamáček. Jako Babiš, i on je srovnáván s Sobotkou, který byl jeho předchůdce na pozici předsedy sociální demokracie. „Dříve jsem si myslela, že Bohuslav Sobotka je slabý, že nevede sociální demokracii dobře, a dneska se mu musím omluvit. Ve srovnání s Janem Hamáčkem byl Sobotka hrdina. Nechápu, že se členové sociální demokracie se už nebouří, protože to, co předvádí pan Hamáček, nemá s důstojnou politikou nic společného,“ uvedla Stanjurova kolegyně, první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Babiš navrhl odvolat Staňka na konci května. Zeman tedy otálí s jeho odvoláním už pět týdnů. ČSSD hrozí, že pokud se situace nevyřeší, půjde z vlády. Zatímco Babiš věří, že se situaci podaří vyřešit a vládní koalici zachovat, z ČSSD zní skeptičtější hlasy.