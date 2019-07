Staněk, je jak malej Jarda na pískovišti, nebral si s ministrem kultury servítky Jurečka

Sám Staněk podal demisi k 31. květnu, ale ani více než měsíc po události nebyl z funkce odvolán. ČSSD, která má podle koaliční smlouvy nárok na obsazení postu, uvedla, že Staňka má nahradit místopředseda strany Michal Šmarda.

Vzhledem k tomu, že se v celé situaci nic neděje, objevuje se v mediálním prostoru řada sporů. Dosud neodvolaný ministr kultury Staněk například nedávno zaútočil na svého stranického kolegu a potencionálního nástupce.

„Dnes jsem byl na festivalu v Dolních Dunajovicích, nějak mi tu chyběl M. ŠMARDA, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt, škoda…, bylo to skvělé,“ napsal v twitterovém příspěvku Staněk.

Záhy však byl text smazán, nicméně si ho povšiml opoziční politik a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Pan min. Staněk se podobnými tweety dost ztrapňuje, nevšiml jsem si, že by před nástupem na ministerstvo, v tu dobu ještě jako primátor Olomouce obrážel kulturní akce po ČR, někdo by mu měl říci, že se chová jako malej Jarda.

Zatím mu jen někdo poradil tak, že to později smazal, tohle mi přijde z kategorie malých kluků na pískovišti,“ uvedl na facebooku Jurečka.

Jak situace dopadne je v současnosti nejasné, podle ústavy má ministra odvolat prezident po-té, co mu demisi dodá premiér. Miloš Zeman však na návrh předsedy vlády Andreje Babiše nezareagoval.