Radši si udělejte smrťáka, radí Babiš. Jeho nové hlášení je prý pořádná síla

„Tohle není normální týdenní hlášení. Tohle je detektivka. Reálná story. Jak vám vždycky říkám, ať si uděláte kafe, tak tohle je na turka. A pořádně silného, kdysi jsme mu říkali 'Smrťák',“ varuje na úvod Babiš, který se následně pustil do obsáhlého popisu toho, co se dělo na summitu v Bruselu,, na kterém se jednalo o obsazení vedoucích pozic v Evropské unii.

Přestože řada expertů i politiků poukazovala, že nově zvolení lídři evropských institucí mohou Česku pořádně zavařit, Babiš trvá na tom, že je spokojený. „Bojovalo se o hrozně moc. O to, jakým směrem se Evropa vydá, jaký vztah budou mít nejvyšší šéfové EU k naší zemi. Proto tak urputná diplomatická řežba. Proto jsem dopředu svolával ostatní premiéry našeho regionu do Budapešti a do Prahy, abychom dojednali společný postup. Dřeli jsme na tom. S výsledkem jsem spokojený. Co, spokojený. Když si představím, kdo by teď byl kandidát na předsedu Evropské komise, kdybychom se nervali ze všech sil, tak mě fakt až mrazí. Takže jsem šťastný, co se nám povedlo,“ píše ve svém hlášení premiér.

Podle něj v čele jednotlivých institucí budou zkušení lidi. „A já věřím, že tihle lidi rozumí nejen Evropě, ale taky tomu, co potřebuje Česká republika a region střední a východní Evropy,“ doufá Babiš. Zdůrazňuje, že jednání byla tvrdá a hlavně dlouhá. „Nespali jsme vůbec,“ píše.

Babišovi vadil především Kromě toho Frans Timmermans, který se ucházel o post šéfa Evropské komise. „Není jen spitzenkandidát, ale taky se opakovaně vymezoval vůči zemím střední a východní Evropy a má velmi silné názory na řešení migrace a multikulturalismus, se kterými většina lidí ve státech V4 nesouhlasí. Není možné, aby v čele Komise byl člověk, který takto Evropu rozděluje. Schválně koukněte na články, které o něm u nás vyšly,“ trvá na své kritice Babiš.

Kromě toho se velmi krátce pozastavil u schůzky s prezidentem Milošem Zemanem kvůli stávajícím sporům ohledně vedení ministerstva kultury. „Ve čtvrtek jsme byli s panem vicepremiérem Hamáčkem u pana prezidenta. Ten kvůli nám přerušil dovolenou, za což jsem mu byl vděčný. Probrali jsme žádost o odvolání ministra kultury za ČSSD, pana Antonína Staňka i jmenování pana Michala Šmardy. Pan prezident se zatím nevyjádřil, ale udělám všechny možné kroky k vyřešení problému a věřím, že do jednání vedení ČSSD se celý problém vyřeší,“ dodal Babiš.