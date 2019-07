V ČSSD to vře. Staněk útočí na všechny okolo, pustila se do něj už i Maláčová

Staněk v posledních dnech se na svém Twitteru pustil do několika postav sociální demokracie. Začal jejím předsedou, ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který požaduje jeho odvolání. „Zrady podobně jako nevěry přicházejí většinou ze strachu a slabosti, než-li racionálního záměru. I tak lze číst jednání našeho předsedy pod tlakem stranických kolegů v půli května. Další zoufalý pokus “hodit teď vše na Staňka”, když nic nevyšlo, není řešením současné krize,“ vyčetl Staněk Hamáčkovi.

Ministr kultury se později pokusil svá obviňující slova zmírnit, přesto opětovně Hamáčka zkritizoval.„Včerejší tweet není osobním útokem na Jana Hamačka! Je odpovědí na hysterická obviňování na sociálních sítích po schůzce v Lánech. Grémium mi 9.5. vyjádřilo důvěru a pověřilo mě konkrétními úkoly k 31.5., aby mě pár dnů poté vyzval předseda k rezignaci. Jasné nedodržení slova,“ napsal.

Podle Hamáčka tweety jen dokazují, že úsilí ČSSD o odvolání Staňka je oprávněné. „„Poslední tweety pana Staňka jsou nejlepším důkazem toho, že změna na postu ministra kultury je nanejvýš potřebná," reagoval Hamáček.

Staňkovo jednání ostře odsoudil poslanec ČSSD, Petr Dolínek. „Honza Hamáček není bez chyb. Ale to, co si dovolí pan Staněk, který doufám již vystoupil z ČSSD, je neuvěřitelné. Pokud přijde v úterý na poslanecký klub, požádám o jeho vyloučení z našeho jednání. Porady má přece u pana Zemana...“ napsal na svém twitterovém účtu.

To nezůstalo bez reakce. Staněk využil sobotní připomínky k upálení Jana Husa, aby jeho prostřednictvím vrátil úder Dolínkovi. „„Věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha. A chraň se od Dolínka a jeho pojetí ČSSD,“ napsal. Později ale svůj tweet smazal.

Staněk se též opřel do dalšího stranického kolegy, tentokráte jeho potenciálního nástupce. K fotce z folklorního festivalu v Dolních Dunajovicích přidal následující popisek: „Dnes jsem byl na folklorním festivalu v Dolních Dunajovicích, nějak mi tu chyběl M. Šmarda, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt. Škoda, bylo to skvělé.“ I tento tweet později smazal.

Šmarda to nenechal bez odezvy. Na svůj instagramový účet umístil fotografii z autobusové zastávky Dolní Dunajovice, Jednota, kde se předtím konal folklórní festival. Fotografii doplnil popiskem „Nepropásl jsem něco?“ a hashtagy #kulturaza500 nebo #folklor.

Staňka kritizuje už i Maláčová

K Staňkovu vyřizování účtů s jeho kolegy z ČSSD se vyjádřila i ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová. „S Tondou Staňkem jsem měla korektní vztah. Nebyl sice nijak moc vidět ani slyšet, ale o ministerstvo kultury se staral,“ napsala na svůj facebookový profil. Následně se však do něj ostře pustila. Vyčetla mu, že při odvolání dvou ředitelů kulturních institucí se dopustil velkých komunikačních chyb. „Musí umět vše klidně a věcně vysvětlit. Musí obstát v diskusích s protivníky a přesvědčit spolustraníky, že má situaci pod kontrolou. Nesmí ztratit nervy a začít plavat v tom, jestli má jeho resort rozpočet 0,9 nebo 1,9% HDP. Nesmí svou stranu těsně před volbami poškodit. Tonda si bohužel počínal jako slon v porcelánu. A to se ve vysoké politice neodpouští.“

„Já jeho reakci nerozumím. Ve vládě přece usedl proto, že v něj ČSSD měla důvěru a on ji akceptoval. Nyní v něj ČSSD důvěru ztratila. Co se pro Tondu Staňka změnilo? Proč tehdy svou stranu respektoval a nyní na ni kašle? Proč po večerech, asi posilněn alkoholem, útočí na své spolustraníky na twitteru, aby hned ráno vše smazal? Proč veřejně fňuká a hledá chyby všude okolo? To opravdu doufá, že se v křesle takhle udrží?“ kritizuje Staňka Maláčová, podle které by ČSSD, pokud by měla odejít z koaliční vlády, tak neměla učinit „kvůli jedné osobní zhrzenosti“ člověka, „který nesnese malou životní prohru.“

„Pevně proto věřím, že se Tonda Staněk pochlapí, přestane plakat a jako dospělý člověk odejde z křesla, které mu nepatří. A ukončí tak naprosto zbytečnou ústavní krizi?“ vyzvala Staňka Maláčová. K odstoupení vyzývá Staňka i její kolega, ministr zahraničí Tomáš Petříček.

O ústavní krizi mluví Hamáček v souvislosti s rozhodnutím prezidenta Miloše Zemana neodvolat Staňka z pozice ministra kultury. ČSDD hrozí, že pokud premiér Andrej Babiše odvolání Staňka neprosadí, odejde z koaliční vlády. Předsednictvo ČSSD by mělo přijmout konečné rozhodnutí 15. července, kdy se má sejít.