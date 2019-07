Miroslava Němcová: Zeman porušuje Ústavu, Babiš je slabý. Na řadě je Parlament

Němcová má jasno o tom, co se v současné chvíli v Česku děje. „Prezident porušuje Ústavu, premiér je slabý, na řadě je Parlament,“ shrnuje situaci poslankyně ODS. Poukazuje na to, že neodvoláním ministra podle návrhu předsedy vlády porušuje prezident Ústavu.. „Oznámila to nejvyšší autorita, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský,“ připomněla na facebooku.

Také vysvětluje, že existují dva nástroje, jak volat prezidenta k respektování Ústavy. „První je kompetenční žaloba, může ji podat pouze premiér. Ukazuje se, že Andrej Babiš je extrémně slabý premiér. Odmítá žalobu podat, bojí se prezidenta. Nejedná v zájmu země, ale sleduje pouze svůj prospěch,“ hodnotí chování šéfa vlády.

Kvůli problémům ve vládě se minulý týden konalo v Lánech jednání Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) s prezidentem Milošem Zemanem. Spor ohledně ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) ovšem vyřešen nebyl. Sociální demokracie trvá na jeho odvolání, Zeman je proti, i když podle ústavy musí na návrh premiéra člena vlády odvolat. Babiš ovšem zároveň vyloučil, že by na Zemana podával kompetenční žalobu.

Kvůli dalšímu postupu se sejde předsednictvo ČSSD, část představitelů strany se vyjádřila skepticky k setrvání ve vládě. Hamáček a Staněk by se měli 12. července sejít se Zemanem, který je podle svých slov chce usmířit, předseda ČSSD se ovšem netají tím, že je ke schůzce skeptický a trvá na Staňkově odchodu.

Když nechce jednat Babiš, nabízí se podle Němcové ještě jedno řešení. „Pro hrubé porušení Ústavy lze podat na prezidenta žalobu k Ústavnímu soudu (čl. 65 Ústavy). Podává ji senát se souhlasem sněmovny. Touto cestou může být prezident odvolán. Zákonodárci by měli tuto žalobu napsat a prosadit na program schůze. Ať se v hlasování jmenovitě ukáže, kdo stojí na straně zákona a kdo na té druhé,“ žádá poslankyně.

Ať tak či tak, něco se podle ní stát musí. „Nedělat nic se vymstí celé společnosti,“ varuje Němcová.