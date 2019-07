Zeman se mnou skončil, Kubera si s prezidentem nebral servítky

„Bohužel naše ústava je poměrně dlouhá oproti jiným ústavám a děti se ji neučí. V Americe každé dítě ústavu zná, u nás tomu tak není,“ okomentoval pro xtv.cz základní problém Čechů ve vztahu k nejvyššímu zákonu země.

Upozornil tak na ohýbání Ústavy v současné české politice a na hlavního aktéra problematického fenoménu. „Jsme ho svědky v souvislost s ministrem kultury Staňkem, je to prezident.“

Současné turbulence na politické scéně nemají podle Kubery řešení v předčasných volbách. „Myslím, že je to tak trochu bouře ve sklenici vody, protože každý ví, že předčasné volby by toho mnoho nevyřešily. Zůstalo by to v podstatě tak, jak to je nyní. Vidím, zde jiný problém – počet subjektů v parlamentu. Je to neúnosná situace. Já jsem navrhoval, aby kvórum pro vstup do sněmovny bylo 10 %.“

Kubera také uvedl, proč pozval pořadatele masových protivládních protestů do Senátu. „Pozval jsem je já, ale sešlo se celé vedení Senátu, předsedové výborů a klubů. Jedním z atributů svobody je vyjádření Zajímají nás názory mladých lidí. To, že někteří ústavní činitelé je berou na lehkou váhu, na věci nic nemění. Počet lidí je fascinující. Když premiér řekne, že neodstoupí, ani kdyby se sešlo půl milionu lidí, to je jiná věc,“ uvedl na adresu demonstrací předseda Senátu.

„Pokud jde o vztah s Milošem Zemanem, tak samozřejmě, my se známe 25 let a já mu vidím až do žaludku. On mně taky. Takže když jsem mu řekl, že pojedu na Tchaj-wan, tak řekl, že naše vztahy tím končí, ale já se z toho nezblázním, protože přece naše republika hájí jednotnou Čínu, takže když jedete na Tchaj-wan, tak je to stejné, jako kdybyste jela do Číny,“ okomentoval svůj dlouholetý vztah s prezidentem Zemanem rovněž zkušený politik Kubera.

Politik z ODS zkritizoval problémy s elektronickou komunikací a šíření poplašných zpráv. „Já stále dostávám, už několik let, ten e-mail o Arabech v Teplicích. A já to stále vysvětluji dokola. E-mail je strašně jednoduchý. Maily bych raději zakázal. Daleko složitější bylo vzít papír, napsat dopis, koupit známku a dát ho do obálky. Dnes u e-mailu a zejména večer, když si tak někdo dá pět piv, tak to pak teda na tom e-mailu vypadá.“

Šíření poplašných zpráv je podle Kubery i případ Miloše Zemana. „To je případ i prezidenta. Kdyby všichni politici na jeho výroky nenaskakovali, nikdo by to neřešil. On to dobře ví a schválně výroky vypouští,“ popsal provokace prezidenta prostřednictvím jeho kontroverzních výroků.