Babiš a střet zájmů? Ministerstva už mají oficiální překlad návrh auditu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstva financí a pro místní rozvoj dostala oficiální překlad návrhu auditní zprávy Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Informoval o tom dnes server iRozhlas.cz. Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů, Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Česká ministerstva se po doručení oficiálního překladu budou moci k dokumentu vyjádřit, mají na to dva měsíce.