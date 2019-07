Další křišťálově čistý kšeft firmy z holdingu premiéra. Politici prskají kvůli nové kauze Babiše

Obchvat za téměř půl miliardy dostal stavební povolení v roce 2018. Odvolala se proti němu mimo jiné i společnost Imoba ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Obchvat měl totiž vést kolem Farmy Čapí hnízdo, hluk ze silnice by tak prý mohl rušit hotelové hosty. Právě Imoba přitom tři roky předtím prodala státu pozemky pro obchvat za zvýhodněných podmínek. Podle smlouvy inkasovala od Ředitelství silnic a dálnic 3,7 milionu korun.

Ostře se ke kauze vyjádřil například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Rezort dopravy, ovládaný hnutím ANO vykoupí od Agrofertu pozemky pro stavbu obchvatu za osminásobek ceny. Potom rezort dopravy stavbu obchvatu zruší, protože stavba Agrofertu vadí. Mafiánská, leč “legální” praktika, protože stát dnes patří do holdingu,“ udeřil na firmu premiéra Babiše, která je aktuálně uložena ve svěřeneckém fondu.

Podle něj na to všechno doplatí především obyčejní lidé. „Oči pro pláč zůstanou občanům Olbramovic a řidičům v kolonách, kteří dál budou čekat marně na obchvat. Babišpress jim už nějak vysvětlí, že za to může Kalousek,“ dodal politik.

Kritický je i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Další křišťálově čistý kšeft firmy z holdingu pana premiéra. Společnost Imoba vlastnící Čapí hnízdo prodala státu pozemky pro stavbu obchvatu Olbramovic, aby pak jeho stavbu napadla. Prý by mohl rušit hotelové hosty. A Andrej Babiš by neměl o čem snít, protože by z toho nespal...“ rýpnul si Pospíšil na sociálních sítích.

„Málokterá obec ve Středočeském kraji a celé ČR je zatížena dopravou tak jako Olbramovice. Důvody zrušení stavebního povolení vypadají prapodivně, ale nechci “soudit” bez znalosti detailů. Středočeský kraj musí udělat maximum, aby se začalo rychle stavět. Skopeček.

Ministerstvo dopravy informovalo, že odbor pozemních komunikací přezkoumal přes 60 námitek od sedmi subjektů - 24 jich podala společnost DAVO Corporation, provozující autobazar, další desítky obyvatelé Olbramovic, tři námitky město a jednu firma Imoba, která vlastní Farmu Čapí hnízdo.