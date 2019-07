Nejsme lumíci ani motýle, psychiatr vystavil Babišovi se Zemanem diagnózu

"Nejsme lumíci, které by mohl jeden ožrala vést k sebevraždě (ač by se mu to vzhledem k jeho nekrofilní narcistní psychopatologii líbilo)," odkázal na kontroverzní výrok prezidenta Zemana. V němž přirovnal ČSSD ke smyšleným křížencům brouků a motýlů se sebevražednými sklony a vysvětloval, že se jedná o lumíky, kteří jsou v realitě hlodavci.

Došlo i na populární výrok předsedy vlády Babiš (ANO) ohledně obliby řepky u polétavého hmyzu. "Nejsme motýle, které chce jeden chamtivec pro své zisky vyhubit," odmítl s nadsázkou politiku premiéra psychiatr.

"Nejsme sebestřední sobci, jak se nám naznačují a doporučují fašistoidní předáci. Nevěříme, že ty miliony v krabici od vína byly určeny sirotkům a taky ne tomu, že Babiše chce odstranit Soros. Jsme lidi, kteří zde chtějí žít v pohodě se sousedy, přemýšlet a pracovat v duchu Evropy, nikoliv v duchu cézaropapismu, tím méně dálného Východu," okomentoval dále Honzák.

Došlo tak i na oblíbený terč dezinformací v podobě amerického filantropa maďarského původu Georga Sorose a také odmítl podřizovat politickým vlivům směřujícím zpoza východních hranic České republiky.