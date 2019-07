Bartoš premiérem? Předsedu Pirátů zajímá, koho by Zeman pověřil sestavením vlády

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Předseda Pirátů Ivan Bartoš požádal o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Zajímá ho mimo jiné i to, zda by prezident po případných předčasných volbách pověřil sestavením vlády někoho s podporou většiny Poslanecké sněmovny. Zeman několikrát uvedl, že by v současném volebním období skládáním vlády opakovaně pověřil nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Případná garance Hradu je jednou z podmínek, při jejichž splnění by mohli Piráti podpořit rozpuštění Sněmovny, řekl před dnešním jednáním dolní komory Bartoš novinářům.