Babiš má nůž na krku, politolog odhalil pohled do černé skříňky současné vládní krize

Podle všeho sociálním demokratům dochází trpělivost. Miloš Zeman odmítá přijmout demisi Antonína Staňka a jmenovat nového ministra kultury navrženého stranou. Ignorace požadavků je porušením koaliční smlouvy a tak pokud premiér nesjedná se svéhlavým prezidentem pořádek, hrozí ČSSD odchodem z vlády.

Politolog popisuje situaci za pomocí termínů známých z psychologie. „Z behaviorismu víme, že pokud známe vstupy a výstupy, můžeme rozklíčovat, co se děje uvnitř černé skříňky (black box). A podobně v politice: vidíme-li vstupy a výstupy jednání, můžeme celkem dobře usuzovat, co se děje pod pokličkou politiky (black box),“ poukázal Švec na možnost predikovat, co se ve vrcholných patrech politiky chystá.

„To, že se ve čtvrtek sejde prezident s premiérem, ukazuje, že situace je vážná. Navzdory tomu, že v ANO se tváří, že je vše v pořádku a navzdory tomu, že Zeman mluví o vytrvání vlády. Čtvrteční Lány byly jen demonstrací moci. Ta hlavní jednání se odehrají na konci tohoto týdne,“ předpovídá vývoj situace Kamil Švec.

Sociální demokraté však mohou neobvyklou situaci chtít využít ve svůj prospěch. „Otázkou je, jestli bude ČSSD po všech těch peripetiích a ponižování stačit odvolání Staňka. Každý, kdo se cítí být v právu a to je mu upíráno, chce být nakonec odškodněn,“ uvádí Švec k situaci kolem nejstarší české parlamentní strany.

„Andrej Babiš půjde ve čtvrtek opět zachraňovat svou vládu a pošramocenou pověst a teprve teď, s nožem na krku od Jana Hamáčka možná teprve něčeho dosáhne. Když bude prezident chtít. Ale premisa je jasná — vážnost situace přerůstá předpoklady,¨ upozorňuje politolog, že situace je vážnější než se na první pohled může zdát.