Komunisté se probudili? Jen parazitují na minulosti, vymetl s nimi ministr Petříček

Petříček vše vysvětlil nejdříve europoslankyně Kateřině Konečné (KSČM), která se ho na situaci dotazovala oficiálním dopisem.

„Tak toto je silné kafe! Když jsem se ptala ministra zahraničí za ČSSD Petříčka, zdali účast českého velvyslance na sněmu sudeťáků projednávala vláda, tak mi odepsal, že tam byl na jeho pokyn‼️‼️ To jako vážně ČSSD pokračuje v linii odeesáka Petra Nečase? Co udělá Petříček příště? Vyznamená Mašíny nebo jiné vrahy? Nabídne sudeťákům, že jim dáme majetky jako církvi? Hnus,“ napsala europoslankyně v reakci na oficiální dopis ministra zahraničí.

Konečná při tom ignorovala například fakt, že členové protikomunistického odboje bratři Mašínové byli v minulosti již několikrát vyznamenání (např. ministrem obrany Alexandrem Vondrou nebo premiérem Mirkem Topolánkem – oba ODS).

„Jsem znechucen postupem ministra Petříčka. Partnerem vlády nemůže být sudetoněmecký svaz. Takovou nechutnost jsem od žádného ministra zahraničních věcí ještě nečetl. Bude to předmětem našich interpelací a tlaků na vládu, aby jasně vysvětlila, co to má znamenat. Pokusy prolomit Benešovy dekrety a jednat se svazem vyhnanců, neexistuje pro to žádný legitimní důvod. Je to podlézavá politika,” přidal se podle Novinky.cz s komentářem komunistický předseda Vojtěch Filip.

S reakcí všem ministr zahraničí neváhal. „Odmítám snahy @vojtafilip překrucovat úspěchy české diplomacie, kt. pracuje na neustálém zlepšování vztahů s Bavorskem. Jeho politika parazituje na minulosti, navíc s měsíčním zpožděním. Benešovy dekrety nikdo nezpochybnil. KSČM chybí užitečná témata a jen zneužívá vládní krizi ,“ napsal Petříček na Twitteru.

Ministr tak upozornil, že se komunisté se svou připomínkou se situaci probudili poněkud pozdě, navíc ignorují oficiální linii české zahraniční politiky k sousední spolkové zemi Bavorsko.