Babiš má pro Zemana plán B? Staněk sice odejde, Šmarda má ale smůlu

Babiš se má ve čtvrtek setkat se Zemanem, hlavním tématem schůzky bude výměna ministra kultury. Post v tuto chvíli zastává sociální demokrat Antonín Staněk, kterého chce ovšem jeho strana odvolat a nahradit jej místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou. S tím ale prezident nesouhlasí.

Premiér proto už údajně pracuje na plánu B. Staněk odejde a ČSSD navrhne někoho jiného než Šmardu. Uvádí to deník Právo s odkazem na důvěryhodný zdroj z okolí premiér. Podle něj by měl Staněk svou rezignaci oznámit v pátek při setkání s prezidentem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Podle zdroje stávající ministr kultury už pochopil, že je jho pozice ve vládě z dlouhodobého hlediska neudržitelná. „Jde o to, jestli soc. dem. bude dál trvat na Šmardovi, který přes Zemana zřejmě neprojde, anebo navrhne někoho jiného. Pokud ano, tak by prezident Staňka dál nedržel,“ tvrdí zdroj.

Jak moc je tato varianta reálná, se tak zřejmě uvidí na konci tohoto týdne. Sám Šmarda se nechal opakovaně slyšet, že na křesle ministra kultury nijak nelpí. Jeho stranický šéf Jan Hamáček ovšem věc zatím komentovat nechce. Vyjádří se prý už po schůzce s hlavou státu.

Navíc se objevily spekulace, že by Babiš mohl nabídnout svému koaličnímu partnerovi výměnu resortu kultury za ministerstvo pro místní rozvoj. Prezident Zeman totiž již dříve uvedl, že Šmarda by se na tento resort hodil lépe. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) nicméně popřela, že by se o této možnosti reálně jednalo.

Podobný spor o ministra nastal už v minulosti. Prezident Miloš Zeman v roce 2018 odmítl jmenovat na post šéfa české diplomacie sociálního demokrata a někdejšího europoslance Miroslava Pocheho. Jako důvod označil jeho názory na migraci či jeho minulé napojení na korupční prostředí pražské komunální politiky. Rezort proto dočasně vedl Hamáček. V říjnu 2018 pak ministerstvo zahraničí převzal sociální demokrat Tomáš Petříček.