Miloš Zeman je jen šašek? Nenávistná nulo, rozzlobil se Ovčáček

„Požádal jsem o schůzku s prezidentem Zemanem. Chci s ním probrat možná východiska ze současné vládní situace, zejména jeho vnímání řešení takzvaného “zasukování ČR” (tedy neschopnosti se rozvíjet), které vyplývá z ze zprávy NKÚ. Sejít se máme v druhé polovině srpna,“ oznámil na twitteru Bartoš.

To se ale příliš nelíbí europoslanci Stanislavu Polčákovi (STAN), který se domnívá, že by se setkání mělo konat dříve. „Pro Babiše termín už zítra a pro šéfa nyní nejsilnější opoziční strany až někdy v půli srpna?! Je to fakt šašek,“ rýpnul si do hlavy státu politik.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ovšem útok na prezidenta nenechal bez komentáře. „Vy jste opravdu nenávistná nula,“ vzkázal Polčákovi.

Jeden označí prezidenta republiky za šaška, druhý mu rovnou přeje smrt.



A tahle nenávistná sebranka má tu drzost poučovat druhé o demokracii, morálce a hodnotách! pic.twitter.com/OqzRKWxfNf — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 9. července 2019

„Vzhledem k výsledku evropských voleb Vám to, Jirko, příliš číselně nesedí,“ vrátil mu úder politik, který svůj post v Evropském parlamentu v letošních volbách obhájil, když získal 25 352 preferenčních hlasů.