Klaus ml. má smůlu? Vadí mi Babišův střet zájmů i podpora KSČM. V ANO ale zůstanu, rozhodl se Mališ

Několik týdnů se spekulovalo o tom, že poslanecký klub ANO přijde o dalšího člena. Mališ při nedávném hlasování o nedůvěře vládě na protest opustil sál, zdůvodnil to tím, že se mu nelíbí vláda s podporou komunistů.

„Smířil jsem se s tím, že se naše vláda opírá o hlasy komunistů, jiná varianta i díky neústupnosti ODS v povolebních vyjednáváních nakonec nebyla,“ uvedl Mališ v reakci na svůj odchod ze sálu na sociálních sítích.

„Na druhé straně vliv KSČM postupně roste, a to mi vadí. Zejména proto, že komunisté za minulého režimu dost nevybíravým způsobem utlačovali mého dědečka. Jsem si jist, že pokud by dnes žil, nejspíš by mě i za tu tichou podporu komunistů přetáhl holí přes záda. Má neúčast každopádně neznamená, že bych si nevážil práce našich ministrů,“ dodal.

Mluvilo se o tom, že by měl přejít do nové strany Trikolora, kterou založil Klaus mladší. Jenže změna „barvy“ se nakonec nekoná. Poslanec se rozhodl zůstat v ANO, o svém rozhodnutí už informoval předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

„Tak jsme s panem Mališem seděli a výsledkem naší debaty je, že zůstává členem našeho klubu," potvrdil informaci podle televize Nova Faltýnek.

„V určitých úvahách, že bych odešel z hnutí ANO, jsem byl. Ale pak jsem se rozhodl pragmaticky, že ne,“ řekl Deníku N Mališ, který je členem hnutí premiéra Andreje Babiše už sedm let. I proto mu prý nepřipadá fér, aby „z ničeho nic hodil vše za hlavu“.

Přesto se netají tím, že negativně vnímá například i střet zájmů Andreje Babiše či pochybnosti ohledně farmy Čapí hnízdo. I přesto ale chce v ANO zůstat, jako jeden z důvodů uvádí loajalitu ke stranickým kolegům.