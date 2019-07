Urážky ve sněmovní restauraci? Staník se odvolává na Švejka, soud vyslechne poslance SPD

Staník se odvoláním brání proti nepravomocnému rozsudku, podle nějž se svými výroky o homosexuálech, Romech a Židech dopustil schvalování genocidia a podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Verdikt mu vedle roční podmínky uložil také peněžitý trest 70.000 korun.

"Bylo to prostředí, kde seděl výkvět národa - poslanci Parlamentu současní nebo minulí. Nedovedu si představit, jak jsem je mohl podněcovat," prohlásil dnes Staník u pražského městského soudu. "Nikoho jsem nepodněcoval, nic jsem nepopíral," zdůraznil.

Incident se stal 24. října 2017. Tehdejší tajemník SPD podle obžaloby ve sněmovní restauraci řekl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození" a že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu.

Staník v restauraci oslavoval volební úspěch SPD s poslancem Holíkem. V podniku podle svých slov viděl i zákonodárce, kteří ve volbách neuspěli, a začal si je dobírat. Následně vznikla opilecká hádka, uvedl. Připustil, že se s ostatními politiky bavil i o menšinách, popřel však, že by je haněl. Výroky uvedené v obžalobě podle něj nezazněly. Věří tomu, že motivem trestního stíhání je snaha poškodit hnutí SPD a jeho předsedu Tomia Okamuru.

Někdejšího tajemníka usvědčují zejména výpovědi exposlanců Martina Lanka a Marka Černocha (oba Úsvit). Bývalá tajemnice někdejší ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) Marie Richterová vypověděla, že jí Staník řekl, že "se zastává buzerantů a půjde hned za nimi". Marksová uvedla, že ji Staník v daný večer oslovoval "Marxová - Engelsová" a že byl silně opilý.

Staník se ve svém písemném odvolání opakovaně odvolává na literárního Švejka. Černocha přirovnal k tajnému policistovi Bretschneiderovi a sebe k hostinskému Palivcovi, zatčenému za výrok o obrazu císaře pána.

Novináře Staník upozornil i na špatné akustické podmínky ve sněmovní restauraci. "Ten den bylo narváno k prasknutí. Nevěřím tomu, že pan Černoch za metr dvacet širokou kamennou zdí, když byl ode mě šest metrů, něco slyšel," podotkl. "Pan Holík tam byl a řekne, jaká byla situace na místě," odpověděl na dotaz ČTK, co očekává od poslancovy výpovědi.

Státní zástupkyně Táňa Dočekalová pokládá Staníkovo odvolání za nedůvodné. Odmítla Staníkovo tvrzení, že je proces politicky motivovaný. Výroky, které podle svědků zazněly, nelze podle ní omluvit ani politickou debatou, ani požitím alkoholu. "Jsou prostě určité meze, které pan obžalovaný překročil," řekla u soudu.

V asistentské funkci skončil bývalý policista Staník na přelomu listopadu a prosince 2017, protože byl podle poslance Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.