Vládní krize zažehnána? Babišův plán B má kladné ohlasy

Babiš se na tento čtvrtek objednal na Pražský hrad na setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu odmítla přijmout Staňkovu rezignaci a od konce května nevyhověl ani návrhu premiéra na jeho odvolání. Zeman minulý týden po bezvýsledné schůzce s Babišem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem uvedl, že v protikorupční vládě by neměl končit ministr za to, že odhalí korupční jednání. Babiš podle vicepremiérky Aleny Schillerové (za ANO) na Hrad tentokrát míří s různými eventualitami a preferuje diplomatické řešení.

Brabec řekl, že možná řešení představí Babiš nejprve prezidentovi. "Mám z posledních hodin a dní pocit, že si přestáváme vzkazovat věci přes média, probíhá celá řada jednání. A jsem optimista v tom, že obě strany chtějí najít nějakou dohodu. Řešení, které by vedlo k pokračování stávající koalice," řekl Brabec novinářům ve Sněmovně.

Média spekulují o tom, že ČSSD by mohla zaujmout ve vládě jiný resort, případně ustoupit od nominace Michala Šmardy (ČSSD) a najít na místo ministra kultury jiného kandidáta. "Nevím, jestli je to nápad premiéra Babiše, nebo jen spekulace médií, uvidíme zítra (ve čtvrtek), kdy má schůzku s panem prezidentem, a v pátek, kdy má schůzku s prezidentem náš předseda Hamáček," uvedl Chvojka.

"Já jsem rád, že probíhají nějaká jednání a že se strany snaží najít nějaký kompromis, protože k tomu nás i ústava vede," řekl novinářům místopředseda ANO a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. "Pokud vím, tak to není z dílny pana premiéra," řekl ke spekulacím o jiném kandidátovi na ministra. Výměnu resortů by pak považoval za "prvek diskontinuity". "My bychom se měli snažit najít řešení v mantinelech, které máme," uvedl Vondráček. Je přesvědčen, že na večerním jednání předsednictva hnutí ANO Babiš vedení obeznámí se svou pozicí před čtvrteční schůzkou se Zemanem.

Šéf poslanců sociální demokracie Chvojka má pocit, že Babiš dal konečně najevo, že stojí o setrvání ČSSD ve vládě. "Že scénáře, kdy by vládl s podporou SPD, nebo že by došlo k předčasným volbám a novému rozdání karet, prostě pan premiér nechce. Tudíž veškeré jeho konání směřuje snad k tomu, aby zůstala zachována tato vláda," dodal Chvojka.

ČSSD by o dalším postupu měla rozhodnout na pondělním zasedání předsednictva strany.