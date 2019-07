Problém není volba, ale Zeman, burcuje poslankyně Pekarová Adamová

"S tím, jak prezident Miloš Zeman svou funkci vykonává nejsem spokojena, mnohokrát jsem ho kritizovala a upozorňovala na to, že je to člověk, který nectí žádná pravidla. Nemyslím si však, že viníkem tohoto stavu je samotný způsob volby. Problém je v osobě, charakteru současné hlavy státu. Problém vnímám i v ústavním zakotvení - změnil se způsob volby prezidenta, žádným způsobem to však nebylo nereflektováno v Ústavě (okleštěním či přidáním pravomocí)," napsala na Facebooku místopředsedkyně TOP 09.

Narazila i na problém špatného zakotvení přímé volby v Ústavě, před čímž varovali odborníci a politologové, kteří rovněž upozorňovali, že zavedení přímé volby destabilizuje český politický systém, což se také stalo.

"Na druhou stranu je potřeba říct, že Miloše Zemana by zastavil pouze silný premiér, který by nebyl k jeho ohýbání pravidel lhostejný. Je to člověk bez elementární úcty k Ústavě a jeho cílem není blaho naší země, ale uzurpovat si větší moc, než mu náleží. Typickým příkladem byla jeho úřednická vláda bez důvěry, a dalším výčtem bychom mohli dlouho pokračovat...," vysvětluje Pekarová Adamová příčinu v politické slabosti předsedy vlády, který by měl být hlavní postavou výkonné moci.

Návrat k volbě prezidenta Parlamentem podle poslankyně není řešením, stačí se podívat na příklady v zahraničí. "Vidíme v řadě zemí, kde občané prezidenta volí přímou volbou, že se zvolený dle pravidel svého mandátu chová a žádné problémy to nečiní," všimla si opoziční politička.

"Měnit tak zásadní věc v Ústavě se nemá dvakrát za tak krátkou dobu, to nepovažuji za vhodné. Ostatně zkusme si představit, kdyby prezidenta volil současný Parlament, jak by to dopadlo. S vlivem komunistů a dalších nedemokratických subjektů se nedá očekávat, že by šlo o výrazně lepší hlavu státu," uzavřela své zamyšlení nad úskalím přímé volby hlavy státu Markéta Pekarová Adamová.