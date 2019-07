Soukup se pokusil zesměšnit senátory. Lidé se však vysmáli jemu

Na svém profilu se Soukup odkázal na oficiální stránku jím založeného politického hnutí Jaromíra Soukupa. To spočítalo, že třicet senátorů, kteří podávají žalobu, dohromady získali v 2. kole senátních voleb 2 853 390 hlasů. Oproti tomu Zeman získal v druhém kole prezidentské volby 2 853 390 hlasů.

„Kolegové z List Jaromíra Soukupa - oficiální stránka spočítali, jakou váhu mají senátoři, kteří podávají žalobu na Miloš Zeman - prezident České republiky. A lze to říct velmi jednoduše: vlastně skoro žádnou. Pánové a dámy sedí v Senátu s minimálním mandátem. Některým dokonce stačily jen čtyři tisíce hlasů, aby si teď mohli užívat pohodlného života zákonodárce,“ okomentoval údaje Soukup.

„Milí senátoři a senátorky, co žalujete pana prezidenta. S takovým voličským zázemím byste měli zalézt někam do díry. Jste frustrovaní, že vás nikdo nezná, a že byste vlastně nikomu příliš nechyběli. Svůj význam ale máte národu ukázat jinak, než jen rozeštváváním společnosti,“ dodal moderátor Týdne s prezidentem, který je znám svojí politickou podporou současné hlavě státu.

Zatímco pro některé diskutující srovnání bylo potvrzením, že senátoři jsou „zbyteční“ a Senát je třeba „zrušit“, jiní upozorňovali na to, že Soukup porovnává neporovnatelné. „Zajímala by mě metodika výpočtu kolegů, kteří to počítali. Jsou si vědomi toho, že porovnávají neporovnatelné? Prezidenta volí celá republika, ale v senátních volbách se kandidátky liší dle volebních obvodů a počet oprávněných voličů je tedy diametrálně jiný. Ale jasně, podávat zavádějící informace je samozřejmě výhodnější,“ upozornil např. jeden.

„To je tak dementní, až je to dobrý. Tak mám další otázku pro fajnšmekry - jak může rozhodovat o veškeré budoucnosti občanů pouhých 281 členů obou komor Parlamentu, když obyvatel ČR je 10 000 000?“ poukázal další komentář. „ Už se strašně těším, kolik dostane List Jaromíra Soukupa hlasů a co z toho pro sebe vyvodí?“ vysmál se politickým ambicím Listu Jaromíra Soukupa další.

„Také se dá napsat. Kdo má větší váhu? Tv Barrandov - sledovanost 6% nebo ČT - sledovanost 32%,“ rýpl si do Soukupa další. „Určitě vyšší než celá vaše televize, milý pane Soukupe…,“ uvedl další komentář, jakou váhu mají senátoři.

List Jaromíra Soukupa ještě před tím uspořádal anketu, zda by senátoři měli podat žalobu na prezidenta Zemana. Ta očividně nedopadla podle Soukupových představ. 80% hlasujících uvedlo, že žaloba na prezidenta je na místě.

Senátorovi Václavovi Láskovi se podařilo sehnat potřebných 27 hlasů k tomu, aby Senát projednal, zda podá návrh na ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Celkem se pod jeho návrh ústavní žaloby podepsalo 34 senátorů. Senátorské kluby se dohodli, že podají novou verzi žaloby, která bude nějakým způsobem rozšířena o nečinnost prezidenta při odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Senát by měl žalobu pro hrubé porušení ústavy projednávat pravděpodobně na zasedání pléna 24. července. Podporu vyjádřil nejpočetnější klubu Starostů a nezávislých a klub KDU-ČSL a nezávislých, pro by měla též hlasovat i většina členů ODS. Senátoři ČSSD naznačili, že by ústavní žalobu též podpořili. Naopak senátorský klub ANO ji označil za argumentačně slabou a uvedl, že jí nepodpoří.

K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Pro podání žaloby pak bude třeba souhlasu ústavní většiny nejméně 120 poslanců.