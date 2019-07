Babiš dokázal to, co na Slovensku jen dvě vraždy. Moderátor si s českým premiérem nebral servítky

Gordulič si postěžoval na úroveň slovenských politiků, ale navázal tím, že v jiných zemích je situace podobná. „Úlevu nám může přinést fakt, že v zahraničí na tom s politikou nejsou o moc lépe. Horší než slovenští politici jsou například slovenští politici v zahraničí, proto se podíváme na ex-Slováka, estébáckého agenta, a současného Čecha ve zkušební lhůtě, Andreje Babiše,“ řekl na úvod ke svému krajanovi Gordulič.

„V Česku se mu také podařilo to, co na Slovensku dokázaly jen dvě vraždy. Dostat do ulic 250 tisíc lidí. Největší shromáždění od sametové revoluce považuje Babiš za kulturní akci, kdy lidé vyšli na koncert,“ obeznámil své publikum moderátor s masovými protivládními protesty v Česku.

Vzhledem k tomu, že série demonstrací vypukla především, kvůli dosazení Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti i přes to, že dopředu popírala Babišovu vinu v rámci jeho trestního stíhání, přidal moderátor štiplavou poznámku. „S lidmi na správném místě se kauzy lépe zametají,“ uvedl Gordulič a navrhl, že se Babiš nejspíš inspiroval ve své rodné zemi, jelikož s těmito postupy má slovenská vláda své zkušenosti.

„Bureš do politiky nešel zchudnout. A tak vznikla kauza Čapí hnízdo. Čapí hnízdo je bývalý lihovar přestavěný na farmu. Na tom by nebylo nic špatného. V příběhu se objevil Bureš. Jeho podnik Agrofert v roce 2014 přiznal, že vlastnil akcie firmy, která Čapí hnízdo rekonstruovala. Problém byl v tom, že eurofondy byly určené malým podnikům. A Agrofert je vše jen ne malý podnik,“ uvedl k největší české firmě Agrofert Gordulič a připoměl, jak Andrej Babiš lhal ohledně vlastnění farmy Čapí hnízdo a vlastnictví objektu jeho dětmi, aby sám nebyl v ohrožení.

Talkshow Jano Gorduliče | zdroj: YouTube

„V hlavách lidí, jako je Robert Fico nebo Andrej Bureš, jsou totiž peníze a moc víc než zákonná morálka. Bratři Češi, držíme vám palce, ať má Bureš horké léto – a když bude horké příliš, ať mu pomůže jako Kočnerovi chládek,“ popřál do Česka na závěr Gordulič.