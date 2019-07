ČT se chová jako utržená ze řetězu? Ve Sněmovně bylo rodeo kvůli výroční zprávě

Například předseda SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura obvinil ČT, že se chová "jako utržená ze řetězu", hovořil o jejím údajném netransparentním hospodaření a vytýkal jí, že odmítá zveřejnit platy některých moderátorů. Prohlásil také, že jen za stravování zaměstnanců utratí televize ročně 65 milionů korun.

Na to reagoval Tomáš Martínek (Piráti) a poukázal na to, že při počtu zaměstnanců jde o částku asi 60 korun denně. Miroslava Němcová (ODS) uvedla, že podle jejích informací jsou platy moderátorů výrazně nižší než v komerčních televizích a nelze je zveřejňovat kvůli ochraně osobních údajů. Martínek poukazoval i na to, že u dnešního jednání pléna nejsou přítomní zástupci ČT a Rady ČT, kteří by mohli reagovat na vznesená tvrzení.

Zprávy o veřejnoprávních médiích začala Sněmovna projednávat koncem ledna. Výroční zprávy předkládají poslancům všechny veřejnoprávní instituce, tedy Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář.

Ve Sněmovně nyní čeká na projednání čtveřice zpráv o činnosti a o hospodaření ČT za roky 2016 a 2017 a také zpráva o činnosti ČT za rok 2018, která dorazila do dolní komory koncem letošního března. Odkládané projednávání zpráv je sledované kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání Rady ČT.